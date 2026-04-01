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CX1030/01
Für Ruhe konzipiert. Für Leistung gebaut.
Erlebe kraftvolle, leise Kühlung mit 3 Geschwindigkeitsstufen und sanfter Rotation für personalisierten Komfort. Aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit einem schlanken, modernen Design ausgestattet, bietet dieser Tischventilator langanhaltende Haltbarkeit und stilvolle Leistung – perfekt für jeden Raum.Alle Vorteile ansehen
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Tischventilatoren
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Mit einer Kühlleistung von bis zu 2000 m³/h und 5 Rotorblättern erzeugt dieser Ventilator einen intensiven Luftstrom, der abgestandene Luft beseitigt und deinen Raum mit erfrischender Luft für ganztägigen Komfort füllt.
Mit einem dezenten Betriebsgeräusch von nur 35 dB(A) (1) – vergleichbar mit einem ruhigen Schlafzimmer bei Nacht – bietet dieser Ventilator leistungsstarke Kühlung bei gleichzeitig ruhiger, ungestörter Umgebung, ideal zum Schlafen, Arbeiten oder Lesen.
Erlebe erfrischenden Luftstrom, der bis zu 30 m reicht und für eine angenehme Brise im ganzen Raum sorgt. Ob nah oder fern, genieße überall gleichmäßige Kühlung.
Passe deinen Komfort mit 3 einstellbaren Geschwindigkeitsstufen an – von einer sanften Brise bis hin zu kraftvollem Luftstrom. Mit einer einfachen Drehung des Knopfes kannst du die Kühlung mühelos an deine Bedürfnisse anpassen.
Genieße optimale Luftzirkulation mit automatischer 80°-Rotation und einem um 30° neigbaren Kopf, der für eine erfrischende Brise im gesamten Raum sorgt.
Mit über 80 Jahren Erfahrung in der Luftpflege führt Philips mehr als 110 strenge Qualitätstests durch, um Langlebigkeit und hohe Leistung Saison für Saison zu gewährleisten – alles mit einer 2-Jahres-Garantie für deine Sorgenfreiheit.
Die extragroße Basis sorgt für zusätzliche Stabilität und minimiert Wackeln auch bei höheren Geschwindigkeiten für ein sichereres und zuverlässigeres Kühlerlebnis.
Ein schlankes, langlebiges Design, das jedes Interieur ergänzt – gebaut für die Ewigkeit und gemacht, um dazuzugehören, mit einem Kopfdurchmesser von 35 cm.
Mit nur 35W Stromverbrauch benötigt dieser Ventilator 70-mal weniger Energie als eine herkömmliche mobile Klimaanlage – so bleibst du kühl und reduzierst gleichzeitig deinen Energieverbrauch und deine Kosten erheblich.
Montiere ihn in nur wenigen Schritten dank des intuitiven Designs. Die Reinigung ist mühelos – wische einfach die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab, um die optimale Leistung zu erhalten.
Allgemeine Daten
Technische Daten
Leistung
Bedienkomfort
Gewicht und Abmessungen
Energieeffizienz
Wartung
Ursprungsland
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