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    • Für Ruhe konzipiert. Für Leistung gebaut. Für Ruhe konzipiert. Für Leistung gebaut. Für Ruhe konzipiert. Für Leistung gebaut.

      Philips Tischventilator 1000 Series Tischventilatoren

      CX1030/01

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Für Ruhe konzipiert. Für Leistung gebaut.

      Erlebe kraftvolle, leise Kühlung mit 3 Geschwindigkeitsstufen und sanfter Rotation für personalisierten Komfort. Aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit einem schlanken, modernen Design ausgestattet, bietet dieser Tischventilator langanhaltende Haltbarkeit und stilvolle Leistung – perfekt für jeden Raum.

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      Philips Tischventilator 1000 Series
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      Philips Tischventilator 1000 Series

      Tischventilatoren

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Für Ruhe konzipiert. Für Leistung gebaut.

      Starke Kühlung & leiser Betrieb für echten Komfort.

      • Starker Luftstrom bis zu 2000 m³/h
      • Leise Kühlung bei 35 dB(A) (1)
      • 3 Geschwindigkeitsstufen für individuellen Komfort
      • Automatische Rotation & Neigung
      • Kopfdurchmesser 35 cm
      Kraftvoller Luftstrom für sofortige Erfrischung

      Kraftvoller Luftstrom für sofortige Erfrischung

      Mit einer Kühlleistung von bis zu 2000 m³/h und 5 Rotorblättern erzeugt dieser Ventilator einen intensiven Luftstrom, der abgestandene Luft beseitigt und deinen Raum mit erfrischender Luft für ganztägigen Komfort füllt.

      Leise Kühlung für ungestörte Ruhe

      Leise Kühlung für ungestörte Ruhe

      Mit einem dezenten Betriebsgeräusch von nur 35 dB(A) (1) – vergleichbar mit einem ruhigen Schlafzimmer bei Nacht – bietet dieser Ventilator leistungsstarke Kühlung bei gleichzeitig ruhiger, ungestörter Umgebung, ideal zum Schlafen, Arbeiten oder Lesen.

      Weitreichende Brise für maximale Kühlung

      Weitreichende Brise für maximale Kühlung

      Erlebe erfrischenden Luftstrom, der bis zu 30 m reicht und für eine angenehme Brise im ganzen Raum sorgt. Ob nah oder fern, genieße überall gleichmäßige Kühlung.

      3 Geschwindigkeitsstufen für individuelle Kühlung

      3 Geschwindigkeitsstufen für individuelle Kühlung

      Passe deinen Komfort mit 3 einstellbaren Geschwindigkeitsstufen an – von einer sanften Brise bis hin zu kraftvollem Luftstrom. Mit einer einfachen Drehung des Knopfes kannst du die Kühlung mühelos an deine Bedürfnisse anpassen.

      Automatische Rotation & Neigung für jede Ecke

      Automatische Rotation & Neigung für jede Ecke

      Genieße optimale Luftzirkulation mit automatischer 80°-Rotation und einem um 30° neigbaren Kopf, der für eine erfrischende Brise im gesamten Raum sorgt.

      Langlebig, eingehend auf Qualität getestet

      Langlebig, eingehend auf Qualität getestet

      Mit über 80 Jahren Erfahrung in der Luftpflege führt Philips mehr als 110 strenge Qualitätstests durch, um Langlebigkeit und hohe Leistung Saison für Saison zu gewährleisten – alles mit einer 2-Jahres-Garantie für deine Sorgenfreiheit.

      XL-Basis für verbesserte Stabilität

      XL-Basis für verbesserte Stabilität

      Die extragroße Basis sorgt für zusätzliche Stabilität und minimiert Wackeln auch bei höheren Geschwindigkeiten für ein sichereres und zuverlässigeres Kühlerlebnis.

      Für dein Zuhause konzipiert

      Für dein Zuhause konzipiert

      Ein schlankes, langlebiges Design, das jedes Interieur ergänzt – gebaut für die Ewigkeit und gemacht, um dazuzugehören, mit einem Kopfdurchmesser von 35 cm.

      Energieeffiziente Kühlung für den täglichen Gebrauch

      Energieeffiziente Kühlung für den täglichen Gebrauch

      Mit nur 35W Stromverbrauch benötigt dieser Ventilator 70-mal weniger Energie als eine herkömmliche mobile Klimaanlage – so bleibst du kühl und reduzierst gleichzeitig deinen Energieverbrauch und deine Kosten erheblich.

      Einfache Installation und Reinigung

      Einfache Installation und Reinigung

      Montiere ihn in nur wenigen Schritten dank des intuitiven Designs. Die Reinigung ist mühelos – wische einfach die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab, um die optimale Leistung zu erhalten.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Farbe
        Schwarz
        Sekundärfarbe
        Grau
        Hauptmaterial
        Metall
        Sekundärmaterial
        Kunststoff

      • Technische Daten

        Maximale Leistung
        35 W
        Min. Geräuschpegel
        35 dB(A)
        Max. Geräuschpegel
        45 dB(A)

      • Leistung

        Luftstrom des Ventilators
        2000 m³/h

      • Bedienkomfort

        Geschwindigkeitsstufen
        3
        Kabellänge
        1,8 m
        Oszillation
        80°
        Vertikale Neigung
        30°
        Fernbedienung
        Nein

      • Gewicht und Abmessungen

        Rotordurchmesser
        35 cm
        Produktlänge
        35 cm
        Produktbreite
        27,6 cm
        Produkthöhe
        48,5 cm
        Produktgewicht
        3,1 kg
        Verpackungslänge
        46,2 cm
        Verpackungsbreite
        27,8 cm
        Verpackungshöhe
        42,7 cm
        Verpackungsgewicht
        4,8 kg

      • Energieeffizienz

        Standby-Stromverbrauch
        0 W
        Spannung
        220–240 V
        Frequenz
        50 Hz

      • Wartung

        Garantie
        2

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

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