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CX1030/00
Jobnumber: 35443
Erlebe kraftvolle, leise Kühlung mit 3 Geschwindigkeitsstufen und sanfter Rotation für personalisierten Komfort. Aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit einem schlanken, modernen Design ausgestattet, bietet dieser Tischventilator langanhaltende Haltbarkeit und stilvolle Leistung – perfekt für jeden Raum.
Das vordere Schutzgitter des Philips Ventilators ist verschmutzt
Mein Philips Ventilator erzeugt einen ungewöhnlichen Geruch
Mein Philips Ventilator ist zu laut
Ich kann den Philips Tower-Ventilator nicht ein-/ausschalten
Der Luftstrom des Philips Tower-Ventilators ist schwach
Beim Betrieb meines Philips Ventilators treten ungewöhnliche Geräusche auf
Mein Philips Tower-Ventilator schaltet sich plötzlich aus
Die Basis meines Philips Tower-Ventilators wackelt oder vibriert