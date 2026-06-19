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Eingestellt
CA6810/00
EP3546/70R1
SM5460/10R1
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2 einzigartige Kaffeesorten
70 g je Sorte
Die Höhenlage spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Kaffeebohnen. Die nur in großen Höhen auftretenden Bedingungen, wie Temperatur und Regen, sorgen für ein langsameres Wachstum der Kaffeebäume. Dadurch kann sich der vollmundige Geschmack der Bohnen entwickeln.
Wir wählen sehr sorgfältig Bohnen aus erstklassigen Kaffeeanbaugebieten aus, um ein bestmögliches Gleichgewicht aus Aroma, Geschmack, Nachgeschmack, Säure und visueller Wirkung zu erzielen.
Wir schließen uns nur mit Kaffeebauern zusammen, deren Bohnen ihre einzigartigen Merkmale das ganze Jahr über beibehalten, damit Sie jederzeit gleichbleibende Kaffeequalität genießen können.
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