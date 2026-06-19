Vollmundiger Geschmack aus Hochlandbohnen

Die Höhenlage spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Kaffeebohnen. Die nur in großen Höhen auftretenden Bedingungen, wie Temperatur und Regen, sorgen für ein langsameres Wachstum der Kaffeebäume. Dadurch kann sich der vollmundige Geschmack der Bohnen entwickeln.