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Philips Saeco Milchschlauchset aus Silikon
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CA6802/00
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Mit dem Saeco Silikonmilchschlauchset CA6802/00 kannst du ein sauberes und frisches Milchsystem für deine Saeco Espressomaschine sicherstellen. Genieße Cappuccinos und andere Milchspezialitäten bei gleichbleibend leckerem Geschmack.
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