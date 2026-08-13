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Eingestellt
CA6802/00
Für Saeco Espressomaschinen
Das Saeco Milchschlauchset ist spülmaschinenfest und sorgt dafür, dass deine Espressomaschine immer zur Zubereitung deiner bevorzugten Kaffeespezialität bereit ist.
Befolge einfach die Anweisungen, um die Milchschläuche und Anschlüsse der Thermoskanne oder des Cappuccinatore mühelos auszutauschen. Dieses Set ist kompatibel mit allen Saeco Kaffeemaschinen mit Thermoskanne oder Cappuccinatore.
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