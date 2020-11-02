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Eingestellt
EP1220/00R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
EP2235/40R1
für Saeco Espressomaschinen
für 6 Anwendungen
Lebensdauer der Maschine verlängern
Monatlich verwenden
Die Saeco Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die optimale Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts. Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
Eine regelmäßige Wartung sichert besten Geschmack und volles Aroma von Ihrer Saeco Espressomaschine.
4.5
von 5
20
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
BeJu61
02/11/2020
Österreich
Kaffeegenuss vom Feinsten
Wir haben uns nach reiflicher Überlegung für den EP 3246/70 Kaffeevollautomaten entschieden, da wir es leid waren für verschiedene Getränke immer andere Geräte nutzen zu müssen. Für uns beinhaltet der 3246/70 alles was wir brauchen. Nachdem wir ihn über eine Woche in Gebrauch haben, können wir feststellen, das alle Getränke (Cappucino, Kaffee, Espresso, LatteMacciato, Americano) sehr gut schmecken. Natürlich dauert es etwas, bis man die Einstellungen nach seinem eigenen Geschmack gefunden hat. Aber hat man dieses entsprechend eingestellt ist jedes Getränk im Geschmack ein Genuss. Der Milchschaum ist zwar nicht so als wenn man ihn selbst aufschlagen würde aber dennoch akzeptabel. Der Milchbehälter ist sehr schnell gereinigt, da er ohne lästige Schläuche auskommt. Einfach unter fließendem Wasser halten, das war's. Der Wasserauffangbehälter ist leider schnell voll, (was wahrscheinlich an der noch nicht richtig eingefetteten Brühgruppe liegt), und man sollte ihn schon mal früher rausziehen und entleeren bevor er überläuft. Ansonsten können wir diesen Kaffeevollautomaten wärmstens weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten verfasst
janus
16/07/2013
Österreich
funktioniert einwandfrei
Erleichtert die Reinigung erheblich, einfache Benutzung und automatische Erinnerung über den Reinigungstermin
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CA6704/99 Kaffeefettlöser-Tabletten verfasst
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Jünther
13/07/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Macht das was es soll
Alles wieder gut gesäubert,und ist auch leicht zu handhaben
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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