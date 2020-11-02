Wir haben uns nach reiflicher Überlegung für den EP 3246/70 Kaffeevollautomaten entschieden, da wir es leid waren für verschiedene Getränke immer andere Geräte nutzen zu müssen. Für uns beinhaltet der 3246/70 alles was wir brauchen. Nachdem wir ihn über eine Woche in Gebrauch haben, können wir feststellen, das alle Getränke (Cappucino, Kaffee, Espresso, LatteMacciato, Americano) sehr gut schmecken. Natürlich dauert es etwas, bis man die Einstellungen nach seinem eigenen Geschmack gefunden hat. Aber hat man dieses entsprechend eingestellt ist jedes Getränk im Geschmack ein Genuss. Der Milchschaum ist zwar nicht so als wenn man ihn selbst aufschlagen würde aber dennoch akzeptabel. Der Milchbehälter ist sehr schnell gereinigt, da er ohne lästige Schläuche auskommt. Einfach unter fließendem Wasser halten, das war's. Der Wasserauffangbehälter ist leider schnell voll, (was wahrscheinlich an der noch nicht richtig eingefetteten Brühgruppe liegt), und man sollte ihn schon mal früher rausziehen und entleeren bevor er überläuft. Ansonsten können wir diesen Kaffeevollautomaten wärmstens weiter empfehlen.