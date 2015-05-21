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Eingestellt
BT100B/00
Ihre Musik immer bei sich
Kompaktheit für unterwegs trifft auf großartigen Sound und eine breite Palette an Farben. In Kombination mit integriertem kabellosen Bluetooth-Streaming ist der BT100 ideal für den stilbewussten Weltenbummler in uns.
Bluetooth®
Integriertes Mikrofon für Anrufe
wiederaufladbarer Akku
2 W
Geben Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut wieder. Dank des integrierten Akkus können Sie Ihre persönliche Musik ohne Kabelgewirr und die umständliche Suche nach einer Steckdose genießen. Erleben Sie jetzt großartige Musik mit dank hohem Tragekomfort.
Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es wunderbar.
Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1.000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.
3.8
von 5
41
Bewertungen
Golfer666
21/05/2015
Österreich
Super Preis-Leistung...
sehr leichte Inbetriebnahme...toller Sound...genau richtig für drinnen (Bad) und draußen (Balkon)...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT100B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst
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snoopy01
17/03/2015
Deutschland
Der Lautsprecher ist für das Geld ein super Teil
Einfach in Betrieb zu nehmen toller Klank gute Reichweite macht einfach Spaß
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Serega
21/11/2014
Deutschland
Super!!!
Super!!! Prima!!! Klasse!!! Vielen Dank!!! Ich rate für alle)))
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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