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Eingestellt

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

BT100A/00

3.8

| (41) Bewertungen

Ihre Musik immer bei sich

Kompaktheit für unterwegs trifft auf großartigen Sound und eine breite Palette an Farben. In Kombination mit integriertem kabellosen Bluetooth-Streaming ist der BT100 ideal für den stilbewussten Weltenbummler in uns.

Alle Vorteile anzeigen

Ihre Musik immer bei sich

  • Bluetooth®

  • Integriertes Mikrofon für Anrufe

  • Akku

  • 2 W

Fortschrittliche Audioleistung in einem kompakten Design

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1.000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

41

Bewertungen

21/05/2015

Österreich

Österreich

Super Preis-Leistung...

sehr leichte Inbetriebnahme...toller Sound...genau richtig für drinnen (Bad) und draußen (Balkon)...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT100B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst

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17/03/2015

Deutschland

Deutschland

Der Lautsprecher ist für das Geld ein super Teil

Einfach in Betrieb zu nehmen toller Klank gute Reichweite macht einfach Spaß

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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21/11/2014

Deutschland

Deutschland

Super!!!

Super!!! Prima!!! Klasse!!! Vielen Dank!!! Ich rate für alle)))

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT100B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst

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