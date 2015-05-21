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Eingestellt
BT100A/00
Ihre Musik immer bei sich
Kompaktheit für unterwegs trifft auf großartigen Sound und eine breite Palette an Farben. In Kombination mit integriertem kabellosen Bluetooth-Streaming ist der BT100 ideal für den stilbewussten Weltenbummler in uns.
Bluetooth®
Integriertes Mikrofon für Anrufe
Akku
2 W
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1.000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.
3.8
von 5
41
Bewertungen
Golfer666
21/05/2015
Österreich
Super Preis-Leistung...
sehr leichte Inbetriebnahme...toller Sound...genau richtig für drinnen (Bad) und draußen (Balkon)...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT100B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst
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snoopy01
17/03/2015
Deutschland
Der Lautsprecher ist für das Geld ein super Teil
Einfach in Betrieb zu nehmen toller Klank gute Reichweite macht einfach Spaß
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Serega
21/11/2014
Deutschland
Super!!!
Super!!! Prima!!! Klasse!!! Vielen Dank!!! Ich rate für alle)))
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