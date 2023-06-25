Zunächst zum Äußerlichen: Der Lieferumfang ist schon mal super - einiges dabei und alles was mein Herz begehrt. Zwei Aufsätze für unterschiedliche Längen, die beiden Scherköpfe in verschiedenen Größen, eine Reinigungsbürste und die praktische Tasche für unterwegs. Insgesamt ist die Zusammenstellung sehr gelungen. Rein oberflächlich finde ich die Farbe des Trimmers schon mal super - ich liebe lila :) Die Tasche finde ich super für unterwegs und ich kann sie auch sehr gut gebrauchen - finde es immer schlimm, wenn solche Sachen damit beworben werden, dass man sie gut auf Reisen mitnehmen kann und dann keine eigene Tasche dabei ist. Es muss ja keine große sein. Es reicht schon so eine einfache und kleine, bzw. passende wie sie bei dem Trimmer auch dabei ist. Die Aufsätze sind sinnvoll und für mich auch gut zu gebrauchen. Die Kammaufsätze nutze ich weniger, weil ich es sehr kurz am liebsten mag, aber das ist ja auch Gecshmackssache. Zum Batteriebetrieb: Generell bin ich nicht so ein Fan von batteriebetriebenen Geräten, weil dies nur unnötig viel Müll verursacht und mir einfach Akkus lieber sind. Aber in diesem Fall ist es akzeptabel. Die Batterie hält recht lange (ich nutze den Trimmer nun schon seit einigen Wochen und ich habe immer noch die erste Batterie drin - bei fast täglicher Anwendung) und für die ersten Anwendungen ist auch schon eine Batterie im Lieferumfang enthalten. Man kann also gleich nach dem Auspacken mit dem Trimmen loslegen. Verarbeitung und Wasserdichtigkeit: Die Verarbeitung ist, wie ich es auch von Philipps gewohnt bin, sehr gut. Dementsprechend habe ich der angeworbenen Wasserdichtigkeit vertraut und hatte keinerlei Probleme. Das Gerät ist wirklich dicht und ich kann den Trimmer ohne Probleme unter der Dusche nutzen, ohne dass das Gerät beschdäigt wird. Auch die Schneideleistung nimmt in keinster Weise ab. Das ist super. Leider hatte ich bei anderen Marken anderes erlebt. Die eigentliche Haarentfernung: Leider ist mein Haarwuchs nicht grad langsam und deshalb muss fast täglich getrimmt/rasiert werden. Das ist natürlich für eine empfindliche Haut nicht grad angenehm. Eine normale Nassrasur geht bei mir mit starker Pickelchenbildung einher und daher vermeide ich sie eher. Die Trockenrasur, bzw. das Trimmen war dabei noch erträglich. Dabei ist es wichtig, dass ich beim Rasieren bzw. Trimmen nicht zu häufig über die Haut fahren und insbesondere nicht zur sehr aufdrücken muss und das ist bei diesem Gerät von Philips nicht der Fall. Es geht recht schnell und gründlich ohne meine Haut zu sehr zu strapazieren. Fazit: Ich bin sehr zufrieden mit dem Trimmer und bin froh darüber, dass ich das Gerät testen durfte, da es mir meine tägliche Anwendung bereichert hat. Ich empfehle das Gerät gerne weiter. Es wird mich sicherlich bei meinem Sommerurlaub begleiten.