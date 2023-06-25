ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
  • Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone

EssentialBikini-Trimmer

BRT383/15

3.8
| (111) Bewertungen
Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone
Trimmen, rasieren oder stylen Sie Ihre empfindlichen Bereiche mit der sanften Pflege. Unser Bikini-Trimmer ist sicher und funktioniert effektiv, damit Sie Irritationen und eingewachsene Haare vermeiden können.
Alle Vorteile anzeigen

Sanfte, einfache Pflege für Ihre Bikinizone

Mehr, weniger oder kein Haar …in der Bikinizone

  • Trimmen, rasieren und stylen

  • Trocken

Kleiner Schneidekopf für präzise Ergebnisse

Kleiner Schneidekopf für präzise Ergebnisse

Stylen oder formen Sie Ihre Bikinizone. Verwenden Sie den kleinen Schneidekopf, um den gewünschten Look zu erzielen, und trimmen Sie die Haare auf bis zu 0,5 mm.

Der abgerundete Aufsatz ist hautschonend und schneidet Haare effektiv auf die gewünschte Länge.

Der abgerundete Aufsatz ist hautschonend und schneidet Haare effektiv auf die gewünschte Länge.

Der abgerundete Trimmaufsatz arbeitet wie von Zauberhand, für ein sicheres und effektives Formen der Bikinizone ganz ohne Schnittverletzungen.

Die aufsteckbaren Kammaufsätze ermöglichen das Trimmen auf unterschiedliche Längen

Die aufsteckbaren Kammaufsätze ermöglichen das Trimmen auf unterschiedliche Längen

Probieren Sie verschiedene Längen und Stile aus. Wählen Sie zwischen 0,5, 3 oder 5 mm für eine gleichmäßige, gepflegte Bikinizone.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

111

Bewertungen

25/06/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Der schmale Scherkopf ist ideal für die Bikinizone und auch für wuchernde Männeraugenbrauen. Der Trimmer hat einen kräftigen Motor trotz Batteriebetrieb und liegt angenehm in der Hand. Von mir eine absolute Empfehlung zum Kauf.

Vorteile

Kräftger Motor, angenehmes Handling

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential BRT383/15 Bikini-Trimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential BRT383/15 Bikini-Trimmer verfasst

22/08/2015

Deutschland

Deutschland

Absolute Kaufempfehlung!

Zunächst zum Äußerlichen: Der Lieferumfang ist schon mal super - einiges dabei und alles was mein Herz begehrt. Zwei Aufsätze für unterschiedliche Längen, die beiden Scherköpfe in verschiedenen Größen, eine Reinigungsbürste und die praktische Tasche für unterwegs. Insgesamt ist die Zusammenstellung sehr gelungen. Rein oberflächlich finde ich die Farbe des Trimmers schon mal super - ich liebe lila :) Die Tasche finde ich super für unterwegs und ich kann sie auch sehr gut gebrauchen - finde es immer schlimm, wenn solche Sachen damit beworben werden, dass man sie gut auf Reisen mitnehmen kann und dann keine eigene Tasche dabei ist. Es muss ja keine große sein. Es reicht schon so eine einfache und kleine, bzw. passende wie sie bei dem Trimmer auch dabei ist. Die Aufsätze sind sinnvoll und für mich auch gut zu gebrauchen. Die Kammaufsätze nutze ich weniger, weil ich es sehr kurz am liebsten mag, aber das ist ja auch Gecshmackssache. Zum Batteriebetrieb: Generell bin ich nicht so ein Fan von batteriebetriebenen Geräten, weil dies nur unnötig viel Müll verursacht und mir einfach Akkus lieber sind. Aber in diesem Fall ist es akzeptabel. Die Batterie hält recht lange (ich nutze den Trimmer nun schon seit einigen Wochen und ich habe immer noch die erste Batterie drin - bei fast täglicher Anwendung) und für die ersten Anwendungen ist auch schon eine Batterie im Lieferumfang enthalten. Man kann also gleich nach dem Auspacken mit dem Trimmen loslegen. Verarbeitung und Wasserdichtigkeit: Die Verarbeitung ist, wie ich es auch von Philipps gewohnt bin, sehr gut. Dementsprechend habe ich der angeworbenen Wasserdichtigkeit vertraut und hatte keinerlei Probleme. Das Gerät ist wirklich dicht und ich kann den Trimmer ohne Probleme unter der Dusche nutzen, ohne dass das Gerät beschdäigt wird. Auch die Schneideleistung nimmt in keinster Weise ab. Das ist super. Leider hatte ich bei anderen Marken anderes erlebt. Die eigentliche Haarentfernung: Leider ist mein Haarwuchs nicht grad langsam und deshalb muss fast täglich getrimmt/rasiert werden. Das ist natürlich für eine empfindliche Haut nicht grad angenehm. Eine normale Nassrasur geht bei mir mit starker Pickelchenbildung einher und daher vermeide ich sie eher. Die Trockenrasur, bzw. das Trimmen war dabei noch erträglich. Dabei ist es wichtig, dass ich beim Rasieren bzw. Trimmen nicht zu häufig über die Haut fahren und insbesondere nicht zur sehr aufdrücken muss und das ist bei diesem Gerät von Philips nicht der Fall. Es geht recht schnell und gründlich ohne meine Haut zu sehr zu strapazieren. Fazit: Ich bin sehr zufrieden mit dem Trimmer und bin froh darüber, dass ich das Gerät testen durfte, da es mir meine tägliche Anwendung bereichert hat. Ich empfehle das Gerät gerne weiter. Es wird mich sicherlich bei meinem Sommerurlaub begleiten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential BRT383/15 Bikini-Trimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential BRT383/15 Bikini-Trimmer verfasst

04/08/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Ich finde diesen Bikinitrimmer sehr gut, es entfernt die Haare wirklich gut,einfach und sicher ohne irgendwelche Schnittwunden,Verletzungen oder Schmerzen zu kriegen.Es ist ein klasse Ersatz für Epilierer und Rasierer.Die Handhabung ist praktisch und einfach, ich hatte keine Schwierigkeiten damit.Man kann es zu jederzeit benutzen und es auch überall mitnehmen,da eine Aufbewahrungstasche mit dabei ist.Das Design find ich sehr schön, die Farbe gefällt mir sowie die Form.Gut finde ich auch, dass es keinen Akku & Kabel hat sondern nur eine Batterie.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BikiniGenie BRT381/15 Bikini-Trimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BikiniGenie BRT381/15 Bikini-Trimmer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.