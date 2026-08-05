Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Alle Serien
Essential Bikini-Trimmer
Support
BRT383/15
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
UK-Konformitätserklärung - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Alle (5)
Kann ich die Scherfolie am ganzen Körper verwenden?
Kann ich meinen Philips Haarentfernungsgeräte mit Wasser abspülen?
Wie reinige ich meinen Philips Trimmer für die Bikinizone?
Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Epilierers?
Wie verwende ich meinen Philips Trimmer für die Bikinizone?
Korrekturtrimmer
SatinShave AdvancedElektrischer Nass- und Trockenrasierer
Mein Philips Bikinitrimmer funktioniert nicht.
Mein Philips Bikinitrimmer lädt nicht
Meine Haut ist nach dem Verwenden des Philips Bikini- oder Präzisionstrimmers gereizt
Mein Philips Bikinitrimmer zieht beim Trimmen meine Haare raus
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Produktgarantien anzeigen
Hier finden Sie die Garantiebedingungen für Ihr Philips Produkt
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter