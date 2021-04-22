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Eingestellt

SatinShave AdvancedElektrischer Nass- und Trockenrasierer

BRL140/00

4.3
| (253) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Sanftes Gleiten für eine hautfreundliche Rasur
Erleben Sie eine gründliche, aber gleichzeitig sanfte Rasur Ihrer Beine und Ihres Körpers. Der SatinShave Advanced Ladyshaver sorgt für glatte Haut – und das sogar unter der Dusche oder in der Badewanne. Erzielen Sie einfach und bequem glatte Haut ohne Hautirritationen.
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Kompatible Produkte
Korrekturtrimmer

Korrekturtrimmer

HP6393/00

Sanftes Gleiten für eine hautfreundliche Rasur

  • Rasierer mit einer Scherfolie

  • 8 Stunden Ladezeit

  • 4 Zubehörteile

Federnde Scherfolie für eine gleichmäßige Rasur

Federnde Scherfolie für eine gleichmäßige Rasur

Die federnde Scherfolie gleitet natürlich über Ihre Kurven und Konturen und sorgt stets für einen engen Hautkontakt für eine noch gründlichere Rasur.

Die abgerundeten Trimmerspitzen schützen vor Kratzern

Die abgerundeten Trimmerspitzen schützen vor Kratzern

Die abgerundeten Trimmerspitzen vor und hinter der Scherfolie sorgen dafür, dass der Rasierer sanft über Ihre Haut gleitet, und verhindern Kratzer für eine hautschonende Rasur.

Erster Epilierer mit S-förmigem Griff

Erster Epilierer mit S-förmigem Griff

Der ergonomische S-förmige Griff ermöglicht eine einfache Anwendung für eine optimale Handhabung und eine gründlichere Enthaarung am ganzen Körper mit natürlichen und präzisen Bewegungen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.3

von 5

253

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

2

22/04/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Super für empfindliche Haut!

Da ich schon lange auf der Suche nach einem Rasierer für empfindliche Haut war, habe ich nach dem ich die Erfahrungswerte durchgelesen habe, mich für diesen entschieden - und ich bereue es nicht - vielen Dank, endlich ein Produkt bei dem ich nach der Rasur keine roten Pickelchen bekomme. Super zufrieden!!!

Vorteile

keine roten Pickel nach der Rasur

Nachteile

haben sich für mich noch nicht eröffnet

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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15/09/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Perfekt

Ein Rasierer wie er sein sollte. Ich bin wirklich sehr zufrieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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11/09/2021

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistungsverhältnis passt

Für meinen kleinen "Damenbart" reicht der Rasierer voll und ganz. Ich benutze ihn alle 2 tage.

Vorteile

Handlich, gute Rasur

Nachteile

??

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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