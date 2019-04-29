Ich habe den Epilierer Satinelle Prestige BRE652/00 im Rahmen eines Produkttests kostenlos erhalten, dieses hat aber keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung. Meine Töchter (13 und 16 Jahre) und ich haben den Epilierer und das Zubehör in dieser Zeit für die Haarentfernungen verwendet. Die Verpackung ist sehr ansprechend. Das Gerät sehr leicht und liegt gut in der Hand und die Zubehörteile sind umfangreich. Ich habe bisher einen alten Epilierer verwendet, der nur mit Kabel und im trockenen Zustand funktioniert hat und sehr laut war. Der Epilierer Satinelle Prestige BRE652/00 ist super leise, unter der Dusche ist die Haarentfernung viel schmerzloser als bisher und wir waren schon nach einigen Anwendungen von dem Epilierer überzeugt. Der Akku hält für einige Anwendungen an. Meine Töchter haben bisher die Haare mit Wachs entfernt und hier waren sie beide der gleichen Meinung, dass beim Epilierer die Hautreizung weitaus geringer ist. Die Entfernung der Härchen unter dem fließenden Wasser angenehm ist. Bisher haben wir uns nicht getraut in der Bikinizone und in den Achseln zu epilieren oder zu wachsen, hier haben wir immer rasiert. Mit dem Epilierer Satinelle Prestige BRE652/00 müssen wir sagen, war es zuerst im trockenen Zustand sehr schmerzvoll, dann haben wir es probiert mit ein wenig Schaum und fließendem Wasser und das war weitaus erträglicher als erwartet. Wichtig ist es, dass man die Wuchsrichtung beachtet und das Gerät im rechten Winkel ansetzt. Je straffer man die Haut macht, desto besser stellen sich die die Härchen auf und die Entfernung ist effektiver. Super ist das Licht, hier sieht man wirklich sehr gut ob man alles erwischt. Die Pinzette verwenden wir beim Augenbraun zupfen. In den ersten Tagen haben wir den Epilierer täglich unter der Dusche angewendet und das Ergebnis nach einigen Tagen war überwältigen. Es gab keine eingewachsenen Haare oder Entzündungen mehr. Die Haut fühlt sich sehr glatt und sanft an. Eine von meinen Töchtern hat einen sehr starken Haarwuchs im Rückenbereich und auch dieses Problem war in einigen Tagen erledigt. Die Anwendung hält je nach Haarwuchs ca 14 Tage. Nach den epilieren haben wir immer eine PH neutrale Creme verwendet, dass es zu keiner Hautreizung kommt. Sehr wichtig ist nach jeder Verwendung, die Reinigung. Ich finde den Massageaufsatz sehr angenehm und verwende ihn bei der Gesichtsreinigung und Massage im Gesicht. Der Rasieraufsatz und Trimmer wird in unserem Fall nicht verwendet, ist aber gut das er dabei ist. Zusammenfassend kann man sagen: dass Gerät ist für Jung und Alt zum Empfehlen, die Handhabung ist sehr einfach. Der Epilierer liegt gut in der Hand und das Design ist sehr ansprechend. Die Akkulaufzeit völlig ausreichend. Sehr hat mir auch gefallen, dass das Gerät nicht mit dem angesteckten Kabel funktioniert, denn dann können meine Töchter nicht auf den Gedanken kommen, mit angeschlossenem Kabel unter die Dusche zu gehen.