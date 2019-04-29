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  • Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen
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Eingestellt

Satinelle PrestigeEpilierer, nass und trocken

BRE650/00

4.1
| (608) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen
Mithilfe des S-förmigen Griffs lässt er sich am ganzen Körper ganz einfach anwenden. Der extrabreite Aufsatz mit Keramikpinzetten epiliert nahe an der Haut, damit auch feinste Haare erfasst und schnell langanhaltende Ergebnisse erzielt werden können. Er ist nass und trocken sowie mit 8 Zubehörteilen verwendbar und lässt sich somit speziell auf Ihr Schönheitsprogramm anpassen.
Alle Vorteile anzeigen

4 Körperpflegebehandlungen

Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen

  • Für Beine, Körper und Gesicht

  • Keramikpinzetten erfassen feine Haare

  • 4 Körperpflegebehandlungen

  • + 8 Zubehörteile

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Unser Epilierkopf bietet eine einzigartige strukturierte Keramikoberfläche, die selbst feinste Härchen und Haare, die 4 Mal kürzer sind als mit Wachs, sanft entfernt. Jetzt mit schnellerer Scheibenrotation als je zuvor (2.200 U/Min.) für unsere schnellste Haarentfernung.

Extrabreiter Epilierkopf

Extrabreiter Epilierkopf

Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.

Preisgekröntes Design*

Preisgekröntes Design* für eine einfache Haarentfernung

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.1

von 5

608

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

29/04/2019

Österreich

Österreich

Sehr zufrieden, Top Gerät!

Ich habe den Epilierer Satinelle Prestige BRE652/00 im Rahmen eines Produkttests kostenlos erhalten, dieses hat aber keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung. Meine Töchter (13 und 16 Jahre) und ich haben den Epilierer und das Zubehör in dieser Zeit für die Haarentfernungen verwendet. Die Verpackung ist sehr ansprechend. Das Gerät sehr leicht und liegt gut in der Hand und die Zubehörteile sind umfangreich. Ich habe bisher einen alten Epilierer verwendet, der nur mit Kabel und im trockenen Zustand funktioniert hat und sehr laut war. Der Epilierer Satinelle Prestige BRE652/00 ist super leise, unter der Dusche ist die Haarentfernung viel schmerzloser als bisher und wir waren schon nach einigen Anwendungen von dem Epilierer überzeugt. Der Akku hält für einige Anwendungen an. Meine Töchter haben bisher die Haare mit Wachs entfernt und hier waren sie beide der gleichen Meinung, dass beim Epilierer die Hautreizung weitaus geringer ist. Die Entfernung der Härchen unter dem fließenden Wasser angenehm ist. Bisher haben wir uns nicht getraut in der Bikinizone und in den Achseln zu epilieren oder zu wachsen, hier haben wir immer rasiert. Mit dem Epilierer Satinelle Prestige BRE652/00 müssen wir sagen, war es zuerst im trockenen Zustand sehr schmerzvoll, dann haben wir es probiert mit ein wenig Schaum und fließendem Wasser und das war weitaus erträglicher als erwartet. Wichtig ist es, dass man die Wuchsrichtung beachtet und das Gerät im rechten Winkel ansetzt. Je straffer man die Haut macht, desto besser stellen sich die die Härchen auf und die Entfernung ist effektiver. Super ist das Licht, hier sieht man wirklich sehr gut ob man alles erwischt. Die Pinzette verwenden wir beim Augenbraun zupfen. In den ersten Tagen haben wir den Epilierer täglich unter der Dusche angewendet und das Ergebnis nach einigen Tagen war überwältigen. Es gab keine eingewachsenen Haare oder Entzündungen mehr. Die Haut fühlt sich sehr glatt und sanft an. Eine von meinen Töchtern hat einen sehr starken Haarwuchs im Rückenbereich und auch dieses Problem war in einigen Tagen erledigt. Die Anwendung hält je nach Haarwuchs ca 14 Tage. Nach den epilieren haben wir immer eine PH neutrale Creme verwendet, dass es zu keiner Hautreizung kommt. Sehr wichtig ist nach jeder Verwendung, die Reinigung. Ich finde den Massageaufsatz sehr angenehm und verwende ihn bei der Gesichtsreinigung und Massage im Gesicht. Der Rasieraufsatz und Trimmer wird in unserem Fall nicht verwendet, ist aber gut das er dabei ist. Zusammenfassend kann man sagen: dass Gerät ist für Jung und Alt zum Empfehlen, die Handhabung ist sehr einfach. Der Epilierer liegt gut in der Hand und das Design ist sehr ansprechend. Die Akkulaufzeit völlig ausreichend. Sehr hat mir auch gefallen, dass das Gerät nicht mit dem angesteckten Kabel funktioniert, denn dann können meine Töchter nicht auf den Gedanken kommen, mit angeschlossenem Kabel unter die Dusche zu gehen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE651/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

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25/04/2019

Österreich

Österreich

Tolles Gerät

Ich habe den Philips Satinelle Prestige Epilierer BRE651/00 kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten und bin sehr glücklich damit. Die verschiedenen Aufsätze erleichtern das schnerzarme Epilieren. Besonders der Hautstretcher-Aufsatz hat mich in der Anwendung überzeugt. Auch der Peeling- sowie der Massageaufsatz sind ideal um die Beine auf den Enthaarungsvorgang einzusetzen. Besonders hervorheben möchte ich auch das integrierte Licht, welches das Auffinden von Häarchen ungemein erleichtert. Die Akkulaufzeit ist ausreichend. Ich habe den Epilierer sowohl in Trockenen als auch in der Badewanne probiert und bevorzuge die trockene Variante da ich finde, dass ich so ein gründlicheres ergebnis erzielen kann. Für sehr schmerzempfindliche Personen kann das nass Epilieren jedoch sehr vorteilhaft sein. Die Lautstärke des Geräts finde ich auch in Ordnung. Die mitgelieferte Pinzette ebenfalls mit integriertem Licht finde ich super um das Ergebnis nochmal zu optimieren. Ich würde dieses Gerät sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene EpiliererInnen empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE651/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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24/04/2019

Österreich

Österreich

gründliches Ergebnis

Ich habe dieses Produkt zum Testen gratis zur Verfügung bekommen. Beschreibung muss man sich nicht durchlesen, alles selbsterklärend.Das Gerät liegt gut in der Hand und ist sehr sehr leicht. Die austauschbaren Aufsätze sind spielend leicht zu wechseln. Man kann es auch unter Wasser bzw. in der Dusche verwenden. Teilweise schmerzt es ein wenig, aber das tolle Ergebnis entschädigt alles :) der Epilierkopf erfasst mehr Haare als ältere Modelle dieser Baureihe. Mit dem Massagekopf komme ich nicht zurecht, aber das ist wohl auch nur ein nettes Gimmik nebenbei. Mit einer Akkuladung kommt man sehr lange aus. Wünschenswert wäre aber trotzdem dass man auch während des ladens epilieren könnte. Meine Haut ist sehr sehr empfindlich und hat gebrannt aber am nächsten Tag war alles wieder gut. Ich würde mir diese Gerät jederzeit wieder besorgen. hat mich auf allen Linien überzeugt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE651/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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