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Eingestellt
Hautschonendes System
1 Kammaufsatz, 3 mm
50 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit
Das Gerät wurde für eine sichere und sanfte Rasur von Achselhöhlen, Brust, Bauch, Rücken, Schultern, Intimbereich und Beinen entwickelt. Das hautschonende System erfasst und schneidet Haare unterschiedlicher Länge, ohne dass andere Produkte notwendig wären oder scharfe Klingen die Haut berühren. Der bidirektionale Langhaarschneider schneidet längere Haare, die für ein gründlicheres Ergebnis von der Scherfolie entfernt werden.
Das hautschonende System verfügt über antiallergene Scherfolie und abgerundete Spitzen zum Schutz der Haut beim Rasieren.
1 Kammaufsatz für ein natürliches 3-mm-Ergebnis beim Trimmen enthalten. Befestigen Sie den Kammaufsatz am Rasiersystem, um Haare auf eine gleichmäßige Länge von 3 mm zu trimmen. Für eine glattere Rasur können Sie das Rasiersystem auch ohne Kammaufsatz verwenden. Bei dickeren Haaren wird ein vorheriges Trimmen mit dem Kammaufsatz empfohlen.
4.1
von 5
742
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Höcope
21/12/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
einfache Handhabe, funktioniert sehr gut
schöne Haptik, nicht zu groß, schmerzt nicht, reißt auch kleine Härchen nicht aus - alles bestens
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
herbs5
22/05/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Tut, was er soll
Reduziert auf das Wesentliche. Und das funktioniert perfekt. Schnelle Ladezeit, lange Akudauer.
Vorteile
In der Dusche verwendbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Erfan1382
25/03/2021
Österreich
Bodygroom series 3000 Wasserfester Bodygroomer
Meine Bewertung für Philips Bodygroom series 3000 Wasserfester Bodygroomer BG3015/15 Hautfreundlicher Rasierer 3 Kammaufsätze, 3, 5, 7 mm 50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.