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Eingestellt
Super Lift & Cut
Flexible Scherköpfe
Aquatec-Versiegelung für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur. Optimiert für die hautschonende Verwendung mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.
Abgerundete, reibungsarme Scherköpfe passen sich perfekt an Ihre Gesichtskonturen an und beugen Hautirritationen vor.
Das 2-Klingen-Schnittsystem in den Philips Elektrorasierern hebt das Haar an und schneidet es direkt an der Hautoberfläche ab.
4.0
von 5
1383
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
werner50
07/11/2016
Österreich
Bin sehr Zufrieden
Musste mir einen neuen Rasierer kaufen, da sah ich das Angebot bei Media Markt. Somit kaufte ich es, ja ich muss sagen ich bin sehr zufrieden, egal ob Nass Rasieren oder Trocken Rasieren. Man kann ihn unters Wasser stellen und er Trocknet von selbst. Einzig was nicht schlecht gewesen wäre, eine Halterung wo man hin Stellen kann zum Trocknen. Sehr gut, kann ich empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/82 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Pjedro
10/08/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt hat meine Erwartungen übertroffen
Im ganzen bin ich sehr zufrieden in der Handhabung und im diesein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/82 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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u904383
14/10/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Formschön und leistungsstark
Guter Trocken- und Nassrasierer mit leistungsstarken Accu. Lesen in allem bin ich sehr zufrieden und freue mich zur Zeit täglich auf das Rasieren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/26 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/26 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.