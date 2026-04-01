Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 48 m²

Mit einer leistungsstarken Filtration von 185 m³/h (CADR) (1) kann das Gerät problemlos Räume bis zu 48 m² reinigen und einen 20 m² großen Raum in weniger als 16 Minuten säubern (2). Das Gerät reinigt die Luft in allen Modi, während der Reinigungsmodus automatisch die Luftqualität erkennt und den Luftstrom entsprechend anpasst.