Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Ein smartes Gerät. Vier Jahreszeiten Komfort. Ein smartes Gerät. Vier Jahreszeiten Komfort. Ein smartes Gerät. Vier Jahreszeiten Komfort.

      Air Performer 9000 Series 4-in-1: Luftreiniger, Ventilator, Heizer, Befeuchter

      AMF970/10

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Ein smartes Gerät. Vier Jahreszeiten Komfort.

      Unser erstes 4-in-1-Gerät, das die Luft reinigt und befeuchtet sowie dich bei Bedarf wärmt oder kühlt. Das Gerät passt seine leistungsstarke Performance automatisch an, um deine Luft das ganze Jahr über sauber und angenehm zu halten.

      Alle Vorteile ansehen

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Luftreiniger

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      Air Performer 9000 Series
      - {discount-value}

      Air Performer 9000 Series

      4-in-1: Luftreiniger, Ventilator, Heizer, Befeuchter

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Ein smartes Gerät. Vier Jahreszeiten Komfort.

      Reinigt, befeuchtet, wärmt und kühlt dich

      • Reinigt mit leistungsstarker 185 m³/h Filtration
      • Kühlt dich mit einem angenehmen Luftstrom
      • Schnelle Erwärmung in 3 Sekunden
      • Hygienische Luftbefeuchtung mit NanoCloud Technologie
      Komfort für jede Jahreszeit. Alles in einem Gerät.

      Komfort für jede Jahreszeit. Alles in einem Gerät.

      Unser erstes 4in1-Gerät, das die Luft reinigt und befeuchtet sowie dich wärmt oder kühlt. Wähle den besten Modus für deine Bedürfnisse und überlasse dem Gerät den Rest. Klimakontrolle, ganz einfach.

      Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 48 m²

      Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 48 m²

      Mit einer leistungsstarken Filtration von 185 m³/h (CADR) (1) kann das Gerät problemlos Räume bis zu 48 m² reinigen und einen 20 m² großen Raum in weniger als 16 Minuten säubern (2). Das Gerät reinigt die Luft in allen Modi, während der Reinigungsmodus automatisch die Luftqualität erkennt und den Luftstrom entsprechend anpasst.

      Im Ventilatormodus genießt du einen kraftvollen Luftstrom, der dich abkühlt

      Im Ventilatormodus genießt du einen kraftvollen Luftstrom, der dich abkühlt

      Das Gerät liefert einen kraftvollen Luftstrom von bis zu 1470 m³/h, während das flügellose Design einen gleichmäßigen, konstanten Luftstrom erzeugt. Für personalisierten Komfort kannst du aus 10 Lüfterstufen wählen, die deinen Bedürfnissen entsprechen.

      Im Heizmodus erlebst du sofortige Wärme

      Im Heizmodus erlebst du sofortige Wärme

      Das Gerät bietet sofortige Wärme in nur 3 Sekunden mit einstellbarer Leistung bis zu 2200 W. Stelle deine automatische Zieltemperatur von 1-37 °C ein oder passe deine Wärme mit 10 Heizstufen an (nur über App). (3)

      Hygienische Luftbefeuchtung mit NanoCloud Technologie

      Hygienische Luftbefeuchtung mit NanoCloud Technologie

      Genieße hygienische Befeuchtung von bis zu 380 ml/h mit NanoCloud Technologie. Ihr ultrafeiner Nebel setzt bis zu 99,9% weniger Bakterien frei als Ultraschallbefeuchter (4,5). Bei vollem Wassertank befeuchtet das Gerät in allen Modi. Im Befeuchtungsmodus kannst du deine gewünschte Luftfeuchtigkeit zwischen 30-70% einstellen.

      Ruhemodus für besonders leisen Betrieb

      Ruhemodus für besonders leisen Betrieb

      Im Schlafmodus ist das Gerät leiser als ein Flüstern mit nur 21 dB(A) Geräuschpegel (6). Der Lichtsensor erkennt, wenn der Raum dunkel ist, und schaltet automatisch die Lichter aus, um Störungen zu minimieren.

      Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf

      Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf

      Die 3-Schicht-Filtration aus Vorfilter, HEPA NanoProtect und Aktivkohle fängt 99,97% der Partikel bis zu einer Größe von 0,003 Mikrometern ab (7) – kleiner als der kleinste bekannte Virus!

      Entfernt Allergene, Bakterien, Viren, Gerüche und Gase

      Entfernt Allergene, Bakterien, Viren, Gerüche und Gase

      Atme leichter mit kontinuierlicher Luftreinigung in allen Modi, die 99,99% der Allergene, 99,9% der Viren und Bakterien in der Luft entfernt und schädliche Gase und Gerüche reduziert – sicher, ohne Ionen, Chemikalien oder Ozonemissionen. (8-11)

      Erkennt und passt sich intelligent an die Luftqualität in Innenräumen an

      Erkennt und passt sich intelligent an die Luftqualität in Innenräumen an

      Intelligente AeraSense Sensoren scannen kontinuierlich die Luft und berichten in Echtzeit, reagieren sofort auf Veränderungen bei Verschmutzung, Temperatur oder Feuchtigkeit, um deine Luftqualität zu verbessern.

      Steuere dein Gerät über die Fernbedienung oder mit der Air+ App

      Steuere dein Gerät über die Fernbedienung oder mit der Air+ App

      Steuere dein Gerät einfach mit der Fernbedienung. Für zusätzliche Funktionen und Luftqualitätsüberwachung verbinde das Gerät mit der Air+ App. Für freihändigen Komfort nutze Sprachbefehle mit Google Assistant oder Alexa.

      Breite 350°-Luftstromabdeckung

      Breite 350°-Luftstromabdeckung

      Die breite 350°-Rotation verteilt die Luft gleichmäßig im ganzen Raum und sorgt für Komfort für alle, egal wo du dich befindest.

      Für einfache Wartung konzipiert

      Für einfache Wartung konzipiert

      Originalfilter und -dochte sind für langanhaltende Leistung konzipiert - bis zu 36 Monate für die Filter und 6 Monate für den Docht - und minimieren Aufwand und Kosten. Das Gerät berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch nötig ist. (12)

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Produkttyp
        4in1 Luftreiniger, Ventilator, Heizgerät und Luftbefeuchter
        Technologie
        HEPA NanoProtect, AeraSense Sensoren
        Farbe
        Anthrazitgrau + Aschgold
        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Internet-Konnektivität
        Ja
        WLAN-Reichweite
        2,4 GHz
        Sprachsteuerung
        Ja
        Fassungsvermögen des Wasserbehälters
        2,6 L

      • Technische Daten

        Maximale Leistung
        2200 W (Heizleistung)
        Luftqualitätssensoren
        PM2,5, Gase, Allergene, Temperatur, Luftfeuchtigkeit
        Min. Geräuschpegel
        21 dB(A)
        Max. Geräuschpegel
        48 dB(A)

      • Leistung

        CADR (Clean Air Delivery Rate) (Partikel, GB/T)
        185 m³/h (GB/T)
        Filterschichten
        HEPA-, Aktivkohle-, Vorfilter
        Partikelfilterung
        99,97 % bei 0,003 Mikrometer
        Befeuchtungsrate
        380 ml/h
        Max. Raumgröße
        48 m²
        Luftstrom des Ventilators
        1470 m³/h

      • Bedienkomfort

        Fernbedienung
        Ja
        Oszillation
        Bis zu 350°
        Kabellänge
        1,8 m
        Zeitplan
        Ja (in App)
        Automatischer Modus
        Ja
        Ruhemodus
        Ja
        Geschwindigkeitsstufen
        Ja (10 Stufen)
        Luftqualitätsfeedback
        Farbe, numerisch
        Benutzeroberfläche
        Digital

      • Sicherheitsfunktion

        Kindersicherung
        Ja

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        36,0 cm
        Produktbreite
        36,0 cm
        Produkthöhe
        106,4 cm
        Produktgewicht
        8,86 kg
        Verpackungslänge
        32,5 cm
        Verpackungsbreite
        32,5 cm
        Verpackungshöhe
        111,5 cm
        Verpackungsgewicht
        12,5 kg

      • Energieeffizienz

        Standby-Stromverbrauch
        < 2 W
        Spannung
        220–240 V
        Frequenz
        50/60 Hz

      • Wartung

        Garantie
        2 Jahre

      • Kompatibilität

        Zubehörteile 1
        FYM970/30 – 3 Jahre
        Zubehörteile 2
        FYM971/00 – 6 Monate

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • (1) CADR wird von einem zertifizierten externen Labor gemäß GB/T18801-2022 getestet.
      • (2) Berechnet nach NRCC-54013 Standard.
      • (3) Die angezeigte Temperatur kann von der Raumtemperatur abweichen; sie spiegelt die Temperatur um das Gerät herum wider.
      • (4) Von CVC gemäß GB/T 23332-2018 getestet. Ausgangstemperatur von 23±2°C und relative Luftfeuchtigkeit von 30±2% RH.
      • (5) Im Vergleich zu Standard-Ultraschall-Luftbefeuchtermodulen ohne zusätzliche Technologie zur Reduzierung der Bakterienausbreitung, getestet von einem unabhängigen Labor.
      • (6) Schalldruck, IEC 60704.
      • (7) Aus der Luft, die durch den Filter strömt, getestet nach DIN71460 mit NaCl-Aerosol 0,003μm und 0,3μm, iUTA Institut.
      • (8) Aus der Luft, die durch den Filter strömt, getestet mit Hausstaubmilben, Birkenpollen und Katzenallergenen gemäß SOP 350.003 des österreichischen OFI-Instituts.
      • (9) Mikrobielle Reduktionsratentest durch externes Labor, mit Influenza (H1N1) in 30m³ Testkammer, im Turbo-Modus für 1 Std.
      • (10) Getestet gemäß GB21551.3-2010 mit S. Albus, 30m³ Kammer, 1 Std., Turbo-Modus, externes Labor.
      • (11) Externes GMT-Labortest gemäß GB/T 18801-2022 mit TVOC, Toluol und NO2: 30 m³ Raum, Turbo-Modus für 1 Std.
      • (12) Berechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und Nutzung ab. (11) Externes GMT-Labortest gemäß GB/T 18801-2022 mit TVOC, Toluol und NO2: 30 m³ Raum, Turbo-Modus für 1 Std.
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.