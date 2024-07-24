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      PureProtect Water 3400 Series Intelligenter 2-in-1-Luftreiniger und -befeuchter

      AC3421/13

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Saubere Luft und ideale Luftfeuchtigkeit in Minuten

      Bekämpfe Schadstoffe und trockene Luft mit unserem 2-in-1-Gerät für saubere und sichere Raumluft mit deiner bevorzugten Luftfeuchtigkeit. Das elegante Design, die intelligente App-Steuerung und die hygienische Luftbefeuchtung machen das Gerät ideal für Babyzimmer oder Personen mit empfindlichen Atemwegen.

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      PureProtect Water 3400 Series
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      PureProtect Water 3400 Series

      Intelligenter 2-in-1-Luftreiniger und -befeuchter

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      recurring payment

      Saubere Luft und ideale Luftfeuchtigkeit in Minuten

      Natürliche und hygienische Luftbefeuchtung

      • Reinigt Räume bis zu 78 m²
      • HEPA- und Aktivkohlefilter
      • 650 ml/h Befeuchtungsrate
      • 3,2-l-Wasserbehälter
      Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 78 m²

      Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 78 m²

      Der Luftstrom des Geräts erreicht alle Ecken des Raums mit einer Luftreinigungskapazität (CADR) von 300 m³/h. Es eignet sich für große Räume bis zu 78 m³ (1) und kann einen 20 m² großen Raum in weniger als 10 Minuten (2) reinigen.

      3-Schichten-HEPA-Filtersystem erfasst 99,97 % der kleinsten Partikel

      3-Schichten-HEPA-Filtersystem erfasst 99,97 % der kleinsten Partikel

      Die 3-Schichten-Filterung mit Vorfilter, NanoProtect HEPA und Aktivkohle erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (3) – kleiner als das kleinste bekannte Virus!

      Automatische Luftbefeuchtung von bis zu 650 ml/h

      Automatische Luftbefeuchtung von bis zu 650 ml/h

      Behandele Symptome trockener Luft wie trockene Haut, rissige Lippen sowie Reizungen von Nase und Rachen mit einer schnellen Befeuchtung von bis zu 650 ml/h (4). Die Luftfeuchtigkeit wird erkannt und automatisch an deine gewünschte Einstellung angepasst.

      Hygienische Luftbefeuchtung mit NanoCloud Technologie

      Hygienische Luftbefeuchtung mit NanoCloud Technologie

      Keine Technologie setzt saubereren Wasserdampf frei als NanoCloud. Sein ultrafeiner Sprühnebel ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen und Bakterien oder Rückstände können nur äußerst schwierig daran haften. Befeuchte die Luft mit bis zu 99,9 % weniger Bakterien als mit herkömmlichen Luftbefeuchtern mit Schallwellen-Technologie. Sichere Verwendung mit Leitungswasser (5).

      Reduziert effizient Viren wie H1N1 (Grippe) aus der Luft

      Reduziert effizient Viren wie H1N1 (Grippe) aus der Luft

      Entfernt 99,9 % der in der Luft befindlichen Viren und Bakterien. Unabhängig getestet zur Eliminierung von H1N1-Influenzavirus (6), Staphylococcus-Bakterien (7) und 99,97 % von SARS-CoV-2, das COVID-19 verursacht (8).

      Ruhemodus für besonders leisen Betrieb

      Ruhemodus für besonders leisen Betrieb

      Mit unserem innovativen Luftreiniger kannst du ruhig schlafen. Im Ruhemodus ist er mit einem Geräuschpegel von nur 16,5 dB (9) flüsterleise. Außerdem wird die Beleuchtungsintensität der Digitalanzeige gedimmt, sodass Störungen durch Beleuchtung auf ein Minimum reduziert werden.

      Geringerer Energieverbrauch als eine Glühbirne

      Geringerer Energieverbrauch als eine Glühbirne

      Genieße sauberere Luft bei gleichzeitig niedrigen Energiekosten. Bei maximaler Leistung verbraucht der Luftreiniger nur 43 W, weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne.

      Erkennt und passt sich intelligent an die Luftqualität in Innenräumen an

      Erkennt und passt sich intelligent an die Luftqualität in Innenräumen an

      Die AeraSense Technologie scannt die Luft 1.000-mal pro Sekunde, um Schadstoffe zu erkennen, und wählt auf intelligente Weise die beste Einstellung aus. Sie zeigt die Luftqualität in Echtzeit (PM2,5) sowie die Luftfeuchtigkeit an.

      Steuerung des Luftreinigers von überall mit der Philips Air+ App

      Steuerung des Luftreinigers von überall mit der Philips Air+ App

      Kopple den Luftreiniger mit der Air+ App, um die Innen- und Außenluftqualität zu überwachen, eine Fernbedienung zu verwenden und Sprachbefehle über Google und Alexa zu nutzen. Wähle in der App den Auto+-Modus für KI-Technologie aus, die sich an deine Routine anpasst und gleichzeitig den Lärm- und Energieverbrauch minimiert.

      Fängt Gerüche und gasförmige Schadstoffe ein

      Fängt Gerüche und gasförmige Schadstoffe ein

      Die Aktivkohleschicht fängt Gerüche ein und entfernt mehr als 90 % der gasförmigen Schadstoffe, die die Raumluft beeinträchtigen (10): NO₂ aus industrieller und verkehrsbedingter Umweltverschmutzung, Toluol oder VOC aus Fassadenfarben, Waschmitteln und Möbeln. Sicher und effizient: keine Ionen, Chemikalien oder Ozonemissionen.

      3,2-l-Wasserbehälter für kontinuierliche Befeuchtung von bis zu 15 Std.

      3,2-l-Wasserbehälter für kontinuierliche Befeuchtung von bis zu 15 Std.

      Atme völlig entspannt, ohne dich um häufiges Nachfüllen kümmern zu müssen. Dank des großen Wasserbehälters von 3,2 l sind bis zu 15 Stunden ununterbrochener Betrieb möglich.

      Langlebiger Filter für bis zu 1 Jahr

      Langlebiger Filter für bis zu 1 Jahr

      Originalfilter gewährleisten eine optimale Leistung für bis zu 1 Jahr (11) und reduzieren Aufwand und Kosten. Der Luftreiniger berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch erforderlich ist.

      Schaffe eine saubere und beruhigende Schlafumgebung mit einem Nachtlicht

      Schaffe eine saubere und beruhigende Schlafumgebung mit einem Nachtlicht

      Stelle ein gründliches Luftreinigungsprogramm für das Schlafzimmer ein, bevor die Kinder ins Bett gehen. Dann aktiviert sich der leise Schlafmodus und ein Nachtlicht schaltet sich ein. Kinder fühlen sich sicher, und Eltern können ruhig schlafen.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Produkttyp
        2-in-1-Luftreiniger und -befeuchter
        Technologie
        HEPA NanoProtect, verdampfende Luftbefeuchtung
        Farbe
        Dunkelgrau
        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Sekundärmaterial
        Recycelter Kunststoff (~30 %)
        Internet-Konnektivität
        Ja
        WLAN-Reichweite
        2,4 GHz
        Sprachsteuerung
        Ja (Google, Alexa)
        Fassungsvermögen des Wasserbehälters
        3,2 l

      • Technische Daten

        Maximale Leistung
        43 W
        Luftqualitätssensoren
        PM2,5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit
        Min. Geräuschpegel
        16,5 dB(A)
        Max. Geräuschpegel
        51 dB(A)

      • Leistung

        CADR (Clean Air Delivery Rate) (Partikel, GB/T)
        300 m³/h
        Filterschichten
        HEPA-, Aktivkohle-, Vorfilter
        Partikelfilterung
        99,97 % bei 0,003 Mikrometer
        Befeuchtungsrate
        650 ml/h
        Max. Raumgröße
        78 m²

      • Bedienkomfort

        Kabellänge
        1,8 m
        Zeitplan
        Ja (in App)
        Automatischer Modus
        Ja
        Ruhemodus
        Ja
        Geschwindigkeitsstufen
        Ja (5 Stufen)
        Stimmungsnachtlicht
        Ja
        Luftqualitätsfeedback
        Farbring, numerisch
        Benutzeroberfläche
        Digital (Touch)
        Empfohlener Filterwechsel
        1 Jahr / 6 Monate
        Warnung "Wasserbehälter leer"
        Ja

      • Sicherheitsfunktion

        Kindersicherung
        Ja

      • Gewicht und Abmessungen

        Produkthöhe
        52 cm
        Produktgewicht
        6,5 kg
        Produktbreite
        28,5 cm
        Produktlänge
        28,5 cm
        Verpackungslänge
        34,5 cm
        Verpackungsbreite
        34,5 cm
        Verpackungshöhe
        56,3 cm
        Verpackungsgewicht
        8,1 kg

      • Energieeffizienz

        Standby-Stromverbrauch
        < 2 W
        Spannung
        100–240 V
        Frequenz
        50/60 Hz

      • Wartung

        Garantie
        2 Jahre

      • Kompatibilität

        Zubehörteile 1
        3in1 HEPA-Filter
        Zubehörteile 2
        Luftbefeuchterfilter
        Passendes Zubehör 1
        FY3400
        Passendes Zubehör 2
        FY3401

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      Badge-D2C

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      • (1) CADR getestet gemäß GB/T 18801-2022. Geeigneter Reinigungsbereich nach Standard NRCC-54013 berechnet.
      • (2) Berechnet: Raum mit 48 m³, CADR: 300 m³/h
      • (3) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA
      • (4) Getestet durch CVC gemäß GB/T 23332-2018. Starttemperatur von 23±2 °C und relative Luftfeuchtigkeit von 30±2 % rF
      • (5) Im Vergleich zu herkömmlichen Luftbefeuchtern mit Schallwellen-Technologie ohne zusätzliche Technologie zur Reduzierung der Ausbreitung von Bakterien, wie von einem unabhängigen Labor getestet
      • (6) Mikrobenreduktionstest von Airmid Healthgroup Ltd. mit Influenza (H1N1) in einer 28,5 m³ großen Testkammer im Turbomodus für 30–40 Min.
      • (7) Getestet gemäß GB 21551.3-2010 mit S. Albus, 30-m³-Kammer, Turbomodus für 1 Std., unabhängiges Testlabor
      • (8) Mikrobenreduktionstest durch Antimikrop mit SARS-CoV-2 in einer 30 m³ großen Testkammer im Turbomodus für 1 Std.
      • (9) Schalldruck, IEC 60704, bei 1,5 m.
      • (10) Externer Labortest nach GB/T 18801-2022 mit TVOC, Toluol und NO₂: 30 m³ Raum, Turbomodus für 2 Std.
      • (11) Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.
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