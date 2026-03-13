VitaShield IPS Technologie kann auf natürlichem Wege dauerhaft und effizient ultrafeine Partikel mit einer Größe von nur 0,02 µm sowie 99,97 % der häufig auftretenden Allergene in der Luft herausfiltern. Die AeraSense Technologie informiert dich in Echtzeit über die Luftqualität im Raum.