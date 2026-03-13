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AC3256/10
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User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10
VitaShield IPS Technologie kann auf natürlichem Wege dauerhaft und effizient ultrafeine Partikel mit einer Größe von nur 0,02 µm sowie 99,97 % der häufig auftretenden Allergene in der Luft herausfiltern. Die AeraSense Technologie informiert dich in Echtzeit über die Luftqualität im Raum.
Muss ich den Philips Luftreiniger/Luftbefeuchter nach dem Filterwechsel zurücksetzen?
Was ist die PM2,5-Anzeige auf dem Philips Luftreiniger?
Was bedeutet die Spezifikation CADR im Philips Luftreiniger?
Was bedeuten die Anzeigen oder Fehlercodes auf meinem Philips Luftreiniger?
Welche Filter passen für meinen Philips Luftreiniger?
Wie und wann muss ich Filter/Sensor des Luftreinigers reinigen/austauschen?
Was bedeuten die Anzeigen am Philips Luftreiniger?
Muss ich den Philips Luftreiniger/Luftbefeuchter nach einem Filterwechsel oder Reinigen des Vorfilters zurücksetzen?
Kann ich Filter/Vorfilter des Philips Luftreinigers reinigen?
Der Philips Luftreiniger lässt sich nicht einschalten
Funktionen des Luftreinigers gehen nicht an
Der Luftqualitätsring am Philips Luftreiniger ändert die Farbe nicht
Der Luftstrom des Philips Luftreinigers ist schwach; die Anzeige ist nicht blau
Die Anzeige auf dem Philips Luftreiniger leuchtet konstant oder blinkt
Der Philips Luftreiniger entfernt Gerüche nicht richtig
Der Philips Luftreiniger ist zu laut
Der Luftreiniger verbessert die Luftqualität nicht
Der Philips Luftreiniger verströmt unangenehmen Geruch
Der Philips Luftreiniger macht ein ungewöhnliches Geräusch
Die Filterwechselanzeige am Philips Luftreiniger leuchtet dauerhaft