ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Luftreiniger

Eingestellt

Support

Luftreiniger

AC3256/10

Luftreiniger

Eingestellt

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10

  • PDF Datei, 21 MB
  • 13 March 2026

VitaShield IPS Technologie kann auf natürlichem Wege dauerhaft und effizient ultrafeine Partikel mit einer Größe von nur 0,02 µm sowie 99,97 % der häufig auftretenden Allergene in der Luft herausfiltern. Die AeraSense Technologie informiert dich in Echtzeit über die Luftqualität im Raum.

  • PDF Datei
  • 21 May 2026

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ersatzteile und Zubehör

Fehlerbehebung

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter