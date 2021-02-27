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Eingestellt

Luftreiniger

AC3256/10

4.5

| (230) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Atme den Unterschied

VitaShield IPS Technologie kann auf natürlichem Wege dauerhaft und effizient ultrafeine Partikel mit einer Größe von nur 0,02 µm sowie 99,97 % der häufig auftretenden Allergene in der Luft herausfiltern. Die AeraSense Technologie informiert dich in Echtzeit über die Luftqualität im Raum.

Alle Vorteile anzeigen

Mit Vitashield IPS und AeraSense Technologie

Atme den Unterschied

  • Raumgröße: bis zu 95 m³

  • Entfernt ultrafeine Partikel mit einer Größe von nur 0,02 µm

  • Spezieller Allergenmodus

  • Pollen-CADR*: 393

Fortschrittlicher NanoProtect Filter sorgt für Rundumschutz

Fortschrittlicher NanoProtect Filter sorgt für Rundumschutz

Der besonders dicke NanoProtect HEPA- und Aktivkohlefilter wurden für eine erstklassige Luftreinigungseffizienz gegen in der Luft befindliche Partikel entwickelt.

Der spezielle automatische Allergenmodus ist besonders effizient bei der Entfernung von Allergenen

Der spezielle automatische Allergenmodus ist besonders effizient bei der Entfernung von Allergenen

Der speziell entwickelte Allergenmodus ist sehr effizient bei der Entfernung häufig auftretender, in der Luft befindlicher Allergene. Wenn der Luftreiniger auch nur die kleinste Veränderung in der Luftqualität erkennt, passt er die Reinigungsleistung an, um Allergene aus der Luft zu entfernen.

Hervorragende Reinigungsleistung für eine Raumgröße von max. 95 m³

Hervorragende Reinigungsleistung für eine Raumgröße von max. 95 m³

Dank der VitaShield IPS Technologie mit aerodynamischem Design und dem besonders dicken NanoProtect Filter wird die Luftreinigung für eine Raumgröße von bis zu 95 m³ auf 393 m³/h gesteigert. Mithilfe dieser Technologie werden ultrafeine Partikel mit einer Größe von nur 0,02 µm* (mehr als 100 Mal kleiner als PM2,5), 99,97 %* der häufig auftretenden, in der Luft befindlichen Allergene, 99,9 % der Bakterien und einige Viren wie H1N1* entfernt. Außerdem bietet sie garantierten Schutz vor schädlichen Gasen wie Formaldehyd, Toluol und TVOC.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.5

von 5

230

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

27/02/2021

Österreich

Österreich

super geht mit alexa

der macht was er soll und geht mit Alexa würde im wider kaufen

Diese Bewertung wurde für Series 3000i AC3259/10 Luftreiniger verfasst

Diese Bewertung wurde für Series 3000i AC3259/10 Luftreiniger verfasst

22/11/2021

Deutschland

Deutschland

Einwandfreies Gerät

das hält, was versprochen wurde. Seit knapp 2 Jahren bei mir im Gebrauch im fast Dauerbetrieb und Automatikmodus. Trotz Zigarettenrauch und Umweltschmutz durch geöffnete Fenster (Lüften) ist die Raumluft spürbar besser geworden. Lediglich das Filterwechseln kann teuer werden. Der 3. Wechsel steht bald an, komplett. Trotzdem ein sehr zu empfehlendes Gerät. Es freut mich immer wieder aufs Neue, wenn meine Gäste mich fragen, ob ich noch rauche.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AC3256 Luftreiniger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AC3256 Luftreiniger verfasst

23/02/2020

Deutschland

Deutschland

Muss man erlebt haben!

Auf Grund einer vorangegangener Lungenerkrankung habe ich micht dazu entschlossen eine Raumluft-Filter zu zulegen. Grade in Schlafzimmer aufkommender Staub und dem vermehrten aufkommen von Hautschuppen und dadurch wiederum erhöhten anfallenden Allergenen, bekam ich nachts über Atemprobleme. Durch den Filter von Philips hat sich mein Schlafverhalten Grundlegend verändert und ich habe morgens nicht mehr mit erhöhten Schleimauswurf zu kämpfen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Series 3000i AC3259/10 Luftreiniger verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. CADR für Rauch: durch ein unabhängiges Labor nach AHAM-Standard getestet

  2. 20 Nanometer: getestet durch IUTA. Laut dem "2008 Microbiological Risk Assessment Report" (Gutachten zu mikrobiologischen Risiken aus dem Jahr 2008) der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) haben Grippe- und Vogelgrippeviren, Legionellen sowie Hepatitisviren eine Größe von über 20 Nanometern (0,00002 mm).

  3. Entfernt 99,97 % der Partikel: getestet im Jahr 2015 durch unabhängiges Labor