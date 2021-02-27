Nachdem der Philips Luftreiniger 3000 nun einige Tage im Betrieb war ist meine Meinung durchweg positiv. Auch wenn der Anschaffungspreis doch recht hoch ist so ist er doch gerechtfertigt. Denn der Luftreiniger macht optisch schon echt was her und all die verbauten Teile machen einen robusten und hochwertigen Eindruck. Was sich dann beim Gewicht von ca 10kg bemerksam macht. Der Luftreiniger läuft seid wir ihn haben Non-Stop durch im Automatikmodus denn wir wohnen direkt an einer Hauptstraße. Wo er dann immer wieder mal anspringt wenn die Luft nicht mehr so gut ist oder wenn etwas schlecht riecht. Und für Nachts gibt es auch einen Sleep-Modus wo das Gerät ganz leise läuft und auch die Beleuchtung kann man dann abschalten. So das man schön schlafen kann. Und mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Man schleppt das Gerät dann nur in den Raum wo man ihn einsetzen will stell den Modus ein und das war es dann auch schon. Ein bisschen Arbeit hat man nur wenn man die Filter reinigen und abstauben will. Was man am besten draußen macht weil das ganz schön staubt und eine Schutzmaske ist auch angebracht. Aber das macht man gerne wenn man Allergiker ist und das Gerät die Lebensqualität deutlich verbessert. :)