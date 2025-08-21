Schaffe mit einem Nachtlicht ein beruhigendes, sauberes Kinderzimmer

Wähle den Zeitplan für die Schlafenszeit für Kinder aus, um die Luft vor dem Schlafengehen gründlich zu reinigen. Das Gerät wechselt dann in den Ruhemodus, während ein sanftes Nachtlicht eingeschaltet bleibt. So fühlen sich die Kleinen in der Dunkelheit sicher und die Eltern können während der Nacht beruhigt schlafen.