Stellen Sie sich Folgendes vor: Große Kinoabende zu Hause. Flüssige Bewegungen beim Gaming. Surround-Sound. Endlose Smart TV-Auswahl. Und 4K Ambilight TV, der mehr als nur ein Fernseher ist. Er ist nicht nur einfach zu bedienen – The One bietet alles, was Sie sich wünschen.
Der einzige Fernseher mit integrierten LED-Lichtern auf der Rückseite
Stellen Sie sich vor: Das integrierte LED-Licht reagiert auf alles, was Sie sehen, und sorgt für beeindruckende farbige Lichteffekte. Ambilight verändert alles: Ihr Bildschirm wirkt jetzt größer, sodass Sie tiefer in alle Ihre Lieblings-TV-Sendungen eintauchen können. Wenn Sie es einmal erlebt haben, werden Sie nie wieder einen anderen Fernseher ohne Ambilight wollen.
Definierte Bildschärfe und Lebendigkeit mit 4K QLED
Lebendige Farben. Gestochen scharfe Szenen. Perfekte Bildqualität vom Feinsten. Mit 4K (UHD) passt sich dieser Ambilight TV an alle HDR-Formate an. Mit jedem unglaublichen Moment, egal ob dunkel oder hell, beim Gaming oder Streamen, können Sie jedes Detail genießen – Szene für Szene.
Mit der Philips P5 Picture Engine glauben Sie, was Sie sehen
Malen Sie sich Folgendes aus: Details mit noch mehr Tiefenwirkung. Unglaublich lebendige Farben. Verblüffend echte Hauttöne. Mit so fließenden, natürlichen Bewegungen und solch scharfen Bildern ist es so, als wären Sie direkt im Geschehen. Öffnen Sie Ihre Augen, schärfen Sie Ihre Sinne und erleben Sie den Unterschied.
Ein Erlebnis wie im Kino – mit Dolby
Dank Dolby Vision und Dolby Atmos sitzen Sie direkt auf dem Sitz des Regisseurs. Jede Szene, so klar wie im Kino, ist eine Freude für Ihre Augen und Ohren. Ob für Filme, Sport oder Gaming – jeder Moment wird zu einem unglaublichen, noch lebensechteren Kinoerlebnis.
DTS:X für ein beeindruckendes 3D-Sounderlebnis
DTS:X macht den Unterschied, denn der Klang ist so echt, dass Sie ihn spüren können. Mit der 3D-Audio-Technologie, die eine weitere Dimension hinzufügt, bewegt sich der Klang frei im Raum, damit Sie noch tiefer ins Geschehen eintauchen können.
Gaming auf einem neuen Level
Von Joystick-Junkies bis hin zu den anspruchsvollsten Gamern – hier geht es um superreaktionsschnelles Gameplay und Grafiken, bei denen nichts verloren geht. Mit 144 Hz VRR, HDMI 2.1, ultrageringer Verzögerung und FreeSync Premium ist alles für ein flüssigeres Gameplay an Bord. Und mit dem Ambilight Gaming-Modus können Sie noch tiefer in die Action eintauchen.
Titan OS. Alles finden – ganz einfach.
Die Philips Smart TV Titan OS-Plattform führt Sie ganz schnell zu den Inhalten, die Sie sich gerne ansehen. Von einzelnen Folgen über Serien bis hin zu Dokumentationen und Dramen – alles, was das Herz begehrt, ist auf Knopfdruck verfügbar. Egal, was Sie sich ansehen möchten, greifen Sie schnell und einfach auf all Ihre Streaming-Apps zu.
Einfache Verbindung mit Ihrem Smart Home-Netzwerk
Die Kompatibilität mit Matter Smart Home ermöglicht die nahtlose Integration in Ihr bestehendes Smart Home-Netzwerk. Um den Fernseher über Ihre Matter Smart Home App oder über Sprachsteuerungsdienste zu steuern, drücken Sie einfach die Taste auf Ihrer Fernbedienung und sprechen Sie. Dimmen Sie die Beleuchtung. Stellen Sie den Thermostaten ein. Sie können sogar Ihren Philips Ambilight TV einschalten. Alles ist möglich – mit einem einzigen Befehl. Der Fernseher ist mit Google Smart-Lautsprechern sowie Apple AirPlay kompatibel.
Verschiedene Größen für verschiedene Anforderungen
Die Größe zählt. Und in diesem Fall ist es entscheidend, wie sich Ihr Fernseher in Ihren Raum einfügt. Ganz gleich, ob Sie sich für einen schnuckelig-kleinen Bildschirm entscheiden oder ein großes Heimkino einrichten möchten – Sie können Ihre Wahl ganz nach Ihren Bedürfnissen treffen. Von 108 cm (43") bis zu unglaublichen 189 cm (75") ist für jeden etwas dabei.
Mit Vocal Boost wird jedem Wort Klarheit verliehen
Hören Sie jedes Wort noch klarer. Vocal Boost ermöglicht es dem Zuhörer, die Lautstärke von Dialogen ohne Auswirkungen auf den Hintergrundton zu erhöhen oder zu verringern. Auf diese Weise verpassen Sie nichts mehr, da jeder gesprochene Satz noch klarer hörbar ist.
Europäisches Designkonzept
Sorgfältig durchdachter zentraler, drehbarer Standfuß für einen flexibleren Blickwinkel und weniger Spiegelungen. Lounge-Modus zur Verbesserung der Beleuchtung in Ihrem Raum. Fernbedienung aus recyceltem Kunststoff. FSC-zertifizierte Verpackung aus recyceltem Karton und eine Gebrauchsanleitung aus recyceltem Papier. Einfach alles, was Sie sich von einem Philips Ambilight TV erwarten.
