Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa und Matter Smart Home. Mit integriertem Fernfeld-Mikrofon, um Ihre Stimme klar aufzunehmen, sowie Titan OS für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit. Hier stehen europäisches Design und Datensicherheit an erster Stelle.
Dieses Produkt ist für eine Umsatzsteuerermäßigung qualifiziert.
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten
Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.
Setpreis
Überspringen
Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:
Zubehör hinzufügen
Dieses Produkt
- {discount-value}
LED
4K Ambilight TV
Gesamtzeit
recurring payment
Ambilight – die intelligente Wahl
139 cm (55") AMBILIGHT TV
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos und DTS:X
Es gibt Fernseher. Und es gibt Ambilight TV
Mit integrierten LED-Leuchten, die auf jede Szene reagieren, tauchen Sie mit Ambilight in einen farbigen Lichteffekt ein. All Ihre Unterhaltungsprogramme werden über den Bildschirm hinaus erweitert, um Sie tiefer in den Moment eintauchen zu lassen. Wenn Sie es einmal erlebt haben, werden Sie nie wieder einen anderen Fernseher ohne Ambilight wollen.
Lebendige Momente. Schärfere Szenen.
Zoomen Sie ins Bild. Verlieren Sie sich in den Details. Erleben Sie diese 4K-Bildpräzision, die über die Vorstellungskraft hinausgeht. Mit einem Pixel Precise Ultra HD-Bildschirm für Schärfe und lebensechte Details wird jeder Moment mit atemberaubenden Erlebnissen gefüllt.
Umgeben Sie sich mit Dolby Atmos und DTS:X
Mit Dolby Atmos, für einen Sound, so wie ihn der Regisseur beabsichtigt hat, und DTS:X für 3D-Sounderlebnisse haben Sie das Gefühl, als wären Sie mitten im Geschehen. Diese zusätzliche Klangdimension sorgt für ein noch intensiveres Klangerlebnis in Ihrem Zuhause.
Titan OS. Alles finden – ganz einfach.
Die Philips Smart TV Titan OS-Plattform führt Sie ganz schnell zu den Inhalten, die Sie sich gerne ansehen. Von einzelnen Folgen über Serien bis hin zu Dokumentationen und Dramen – alles, was das Herz begehrt, ist auf Knopfdruck verfügbar. Egal, was Sie sich ansehen möchten, greifen Sie schnell und einfach auf all Ihre Streaming-Apps zu.
Nahtlose Verbindung mit Smart Home-Netzwerken
Die Kompatibilität mit Matter Smart Home ermöglicht die nahtlose Integration in Ihr bestehendes Smart Home-Netzwerk und Fernfeld-Mikrofon. Um den Fernseher über Ihre Matter Smart Home App oder Alexa zu steuern, drücken Sie einfach die Taste auf Ihrer Fernbedienung und sprechen Sie. Dimmen Sie die Beleuchtung. Stellen Sie das Thermostat ein. Sie können sogar Ihren Philips Ambilight TV einschalten. Alles ist möglich – mit einem einzigen Befehl. Der Fernseher ist mit Google Smart-Lautsprechern und Apple AirPlay kompatibel.
Steuerung ohne Fernbedienung
Steuern Sie Ihr Gerät per Sprachbefehl. Schalten Sie den Fernseher ein, wenn Sie den Raum betreten. Sie können mit Alexa sprechen, ohne dass Sie Ihre Fernbedienung benötigen. Dank des integrierten Fernfeld-Mikrofons und der Freisprechfunktion können Sie sich zurücklehnen, entspannen und all Ihre Lieblingsinhalte auf dem Smart TV genießen.
Mit Vocal Boost wird jedem Wort Klarheit verliehen
Hören Sie jedes Wort noch klarer. Vocal Boost ermöglicht es dem Zuhörer, die Lautstärke von Dialogen ohne Auswirkungen auf den Hintergrundton zu erhöhen oder zu verringern. Auf diese Weise entgeht Ihnen nichts mehr, da jeder gesprochene Satz noch klarer hörbar ist.
Konnektivität für Spielkonsolen
HDMI 2.0a und VRR sorgen mit schnellerem Gameplay und flüssigerer Grafik für eine optimale Nutzung Ihrer Konsole. Mit der Einstellung für geringe Eingangsverzögerung, die automatisch aktiviert wird, wenn Sie Ihre Konsole einschalten, erleben Sie Gaming auf völlig neue Weise.
Umfassender Schutz Ihrer Daten
Von Smartphones über Tablets und Laptops bis hin zu Smart-Lautsprechern – der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist äußerst wichtig. Bei der Verbindung mit dem Philips TV werden Ihre vertraulichen Informationen jederzeit sicher aufbewahrt. Mit SafeShark, das Ihren Schutz kontinuierlich testet und überprüft, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Cybersicherheit für uns oberste Priorität hat.
Europäisches Design, nachhaltiges Konzept
Edge-Standfuß. Dünner Rahmen. 4K LED TV: Das ist europäische Designqualität. Dank Titan OS lassen sich die Inhalte schnell und einfach finden. Jedes noch so kleine Detail wurde sorgfältig zusammengestellt, bis hin zur Fernbedienung aus recyceltem Kunststoff und der recycelten FSC-zertifizierten Verpackung, in der der TV geliefert wird.
Technische Daten
Ambilight
Ambilight-Funktionen
Ambilight Suite
Anpassung an die Wandfarbe
Musikmodus
Spielmodus
Sunrise-Alarm
Ambilight-Version
3-seitig
Bild/Anzeige
Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
55
Zoll
Bildschirmgröße diagonal (cm)
139
cm
Anzeige
4K Ultra HD LED
Auflösung des Displays
3.840 x 2.160p
Native Aktualisierungsrate
60 Hz
Hz
Picture Engine
Pixel Precise Ultra HD
Bildoptimierung
Crystal Clear
ECO
Spiel
HDR10+ kompatibel
Heimkino
Monitor
Film
Micro Dimming
Individuell
Ultra Resolution
Bildschirmeingangsauflösung
Aktualisierungsrate (Auflösung)
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1.920 x 1.080p – 24/25/30/50/ 60 Hz, 2.560 x 1.440 – 60 Hz, 3.840 x 2.160p – 24/25/30/50/60 Hz
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
Der Fernseher unterstützt DVB-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den „Häufig gestellten Fragen“ auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Die Verfügbarkeit für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochterunternehmen. Amazon Alexa ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
Die Over-the-Top-Taste für Mediendienste auf der Fernbedienung ist je nach Land unterschiedlich. Beachten Sie das Produkt, das im Lieferumfang enthalten ist.
Google Assistant ist je nach Produkttyp in verschiedenen Sprachen und Ländern verfügbar.
Die Verfügbarkeit der Sprachsteuerungsdienste über den Fernseher variiert je nach Land und Sprache. Die neuesten Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit und iOS sind in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marken von Apple Inc. IOS ist in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.
Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität