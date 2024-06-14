Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV
      Energy Label Europe E here
      für weitere Informationen, herunterladen here (PDF 75.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8009/12

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      4K Ambilight TV

      Tauchen Sie dank der umfassenden Funktionen dieses Ambilight TV ein in eine andere Welt! Genießen Sie ein großartiges Bild, einen realistischen Dolby Atmos Sound und ein reibungsloses Gaming-Erlebnis. Egal, was Sie sich ansehen oder spielen, Ambilight sorgt für Nervenkitzel – für einen unvergleichlichen Fernsehabend.

      Alle Vorteile ansehen

      Erhältlich in:

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Ambilight

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      LED
      - {discount-value}

      LED

      4K Ambilight TV

      Gesamtzeit

      recurring payment

      4K Ambilight TV

      Preiswerter Ambilight TV

      • 126 cm (50") AMBILIGHT TV
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Intelligente Plattform Titan OS
      • Dolby Atmos Sound
      Tauchen Sie ein in Ihre Lieblingsinhalte. Ambilight TV.

      Tauchen Sie ein in Ihre Lieblingsinhalte. Ambilight TV.

      Ambilight TVs sind die einzigen Fernseher mit integrierter LED-Beleuchtung auf der Rückseite, die auf das reagiert, was Sie sich gerade ansehen, und für faszinierende farbige Lichteffekte sorgt. Das verändert einfach alles: Ihr Fernseher wirkt größer und Sie können noch tiefer in Ihre Lieblingssportübertragungen, -filme, -musik und -spiele eintauchen.

      Lebendige Bilder mit hellen und ultrascharfen Bildern.

      Lebendige Bilder mit hellen und ultrascharfen Bildern.

      Genießen Sie alles, was Sie auf diesem hellen 4K UHD LED TV sehen. Die Philips Pixel Precise Ultra HD Engine optimiert die Bildqualität für scharfe Bilder, satte Farben und flüssige Bewegungen. Sie erhalten jedes Mal das beste Fernseherlebnis.

      Kein langes Suchen. TITAN OS.

      Kein langes Suchen. TITAN OS.

      Mit unserer neuen TITAN OS Smart TV-Plattform finden Sie Ihre Lieblingsinhalte im Nu. Sie schauen gerne eine bestimmte Serie? Dann können Sie sie jetzt direkt vom Startbildschirm aus weiterschauen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Neuem sind, können Sie Kategorien wie Action oder Drama durchsuchen und sich Vorschläge von den gängigsten Streaming-Diensten ansehen – alles an einem Ort.

      Dolby Atmos Sound wie im Kino.

      Dolby Atmos Sound wie im Kino.

      Dolby Atmos bietet mit Soundeffekten um und über Ihnen ein packendes Erlebnis. Egal, ob Raumschiffe vorbeifliegen oder jemand sich mit leisen Schritten von hinten nähert – Sie fühlen sich, als wären Sie mitten im Geschehen.

      Perfekt fürs Gaming: VRR und geringe Eingangsverzögerung auf jeder Konsole.

      Perfekt fürs Gaming: VRR und geringe Eingangsverzögerung auf jeder Konsole.

      Mit HDMI VRR können Sie das Beste aus Ihrer Konsole herausholen: schnelles Gameplay und flüssige Grafik. Die Einstellung für geringe Eingangsverzögerung wird automatisch beim Einschalten der Konsole aktiviert. Der Ambilight-Gaming-Modus sorgt für noch mehr Nervenkitzel.

      Nahtlose Verbindung mit Smart-Home-Netzwerken.

      Nahtlose Verbindung mit Smart-Home-Netzwerken.

      Dank der nahtlosen Kompatibilität mit Matter und Control4 können Sie diesen 4K Ambilight TV ganz einfach in Ihr bestehendes Smart Home-Netzwerk integrieren.

      Fernbedienung aus recyceltem Plastik. Verantwortungsvolle Verpackung.

      Dieser Ambilight TV hat einen schlichten und dezenten Look. Sie können Ambilight als sofortige Stimmungsbeleuchtung verwenden, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. Die TV-Fernbedienung besteht aus recyceltem Kunststoff, unsere Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton und die Beilagen werden auf Recyclingpapier gedruckt.

      Schlanker Fernseher mit elegantem, ansprechendem Design.

      Schlanker Fernseher mit elegantem, ansprechendem Design.

      Kompatibel mit Matter und Control4.

      Kompatibel mit Matter und Control4.

      Technische Daten

      • Ambilight

        Ambilight-Funktionen
        • Anpassung an die Wandfarbe
        • Lounge-Beleuchtungsmodus
        • Ambilight Musik
        • AmbiSleep
        • Sunrise-Alarm
        • Ambilight FTI Animation
        Ambilight-Version
        3-seitig

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        50  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        126  cm
        Anzeige
        4K Ultra HD LED
        Auflösung des Displays
        3.840 x 2.160
        Picture Engine
        Pixel Precise Ultra HD

      • Bildschirmeingangsauflösung

        Aktualisierungsrate (Auflösung)
        • 640 x 480, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 720p, 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440, 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        TV-Programmführer*
        8-Tage-EPG
        Signalstärkeanzeige
        Ja
        Videotext
        1.000 Seiten Hypertext
        HEVC-Unterstützung
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-Apps*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • TITAN-Kanal
        • NFT-App*
        • STB Controller-App
        Betriebssystem
        TITAN OS
        Speicherkapazität (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-Funktionen

        Benutzerinteraktion
        Bildschirmspiegelung
        Interactive TV
        HbbTV
        Sprachassistent*
        Amazon Alexa integriert
        Smart Home-Erlebnis
        • Kompatibel mit Amazon Alexa
        • Funktioniert mit Google Assistant
        • MATTER
        • Amazon Alexa built-in

      • Multimedia-Anwendungen

        Videowiedergabeformate
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikwiedergabeformate
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Unterstützte Untertitelformate
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bildwiedergabeformate
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ton

        Ausgangsleistung (RMS)
        20 W
        Lautsprecherkonfiguration
        2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher
        Codec
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Verbesserung der Soundqualität
        • Dolby-Bassverstärkung
        • Clear Dialogue
        • KI-Sound
        • KI-Equalizer
        • Dolby-Lautstärkeregler
        • Nachtmodus
        • Soundpersonalisierung

      • Konnektivität

        Anzahl HDMI-Anschlüsse
        3
        HDMI-Funktionen
        • 4K
        • Audio-Rückkanal
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Weiterleitung der Fernbedienungssignale
        • System-Audiosteuerung
        • System Standby-Modus
        • System-Start
        Anzahl der USB-Anschlüsse
        2
        Kabellose Verbindung
        WiFi 802.11n, 2 x 2,Singleband
        HDCP 2.3
        Ja, auf allen HDMI
        HDMI ARC
        Ja, auf HDMI 1
        HDMI 2.1-Funktionen
        • eARC auf HDMI 1
        • Unterstützt eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC für Philips Fernseher/SB
        • Externe Einstellung über die TV-Benutzeroberfläche

      • Unterstützte HDMI-Videofunktionen

        Spiele
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+ kompatibel

      • EU-Energiekarte

        EPREL-Registrierungsnummern
        1960010
        Energieklasse für SDR
        E
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR
        45 kWh/1.000 h  kWh/1.000 h
        Energieklasse für HDR
        G
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR
        78 kWh/1.000 h  kWh/1.000 h
        Stromverbrauch (ausgeschaltet)
        (fehlt)
        Vernetzter Standby-Modus
        2.0  W
        Verwendete Panel-Technologie
        LED LCD

      • Leistung

        Netzstrom
        220 bis 240 VAC, 50/60 Hz
        Standby-Stromverbrauch
        Weniger als 0,5 W
        Energiesparfunktionen
        • Sleep-Timer
        • Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
        • Eco-Modus
        • Lichtsensor

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Fernbedienung
        • 2 AAA-Batterien
        • Standfuß
        • Netzkabel
        • Schnellstartanleitung
        • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen

      • Design

        Farbe des Fernsehers
        Mattschwarzer Rahmen
        Design des Standfußes
        Schwarze Stäbe

      • Abmessungen

        Abstand zwischen 2 Stäben
        810  mm
        Kompatible Wandhalterung
        200 x 100 mm
        Fernseher ohne Standfuß (W x H x D)
        1.111 x 649 x 88 mm
        Fernseher mit Standfuß (W x H x D)
        1.111 x 674 x 255 mm
        Verpackungskarton (B x H x T)
        1240 x 785 x 150 mm
        Gewicht des Fernsehers ohne Standfuß
        8,2 kg
        Gewicht des Fernsehers mit Standfuß
        8,4 kg
        Gewicht (inkl. Verpackung)
        10,0 kg

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
      • Der Fernseher unterstützt DVB-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den „Häufig gestellten Fragen“ auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
      • Die Verfügbarkeit für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv
      • Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
      • Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
      • Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochterunternehmen. Amazon Alexa ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Die Over-the-Top-Taste für Mediendienste auf der Fernbedienung ist je nach Land unterschiedlich. Beachten Sie das Produkt, das im Lieferumfang enthalten ist.
      • Google Assistant ist je nach Produkttyp in verschiedenen Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Der HBO Max App-Service ist ab dem 2024. August verfügbar.
      • Matter/Control4: Diese Funktion wird in 2024 über ein Software-Update verfügbar sein.
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.