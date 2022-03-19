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24PHS4354/12
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Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Neuinstallation der Sender am Philips Fernseher
Was kann ich tun, wenn die vorderseitige LED in einem sich wiederholenden Muster blinkt?
Was ist zu tun, wenn sich der Fernseher nicht einschalten lässt?
Was soll ich tun, wenn der Fernseher nicht auf die Infrarot-Fernbedienung reagiert?
Wie aktualisiere ich die Software des Philips Fernsehers per USB-Stick? (Fernseher ohne Android)
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts