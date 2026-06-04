Ja, ab Version 10.5.0 synchronisiert sich die Sonicare App mit der Apple Health-App.
Kann ich die Sonicare App mit der Apple Health-App synchronisieren?
Veröffentlicht am 04 June 2026
Wie kann ich die Apple Health-App für die Synchronisierung mit der Sonicare App einrichten?
Schritt 1:
Laden Sie die Sonicare App aus dem Apple App Store herunter und starten Sie die App.
Schritt 2:
Führen Sie die Schritte zur Verwendung der Sonicare App aus und verbinden Sie Ihre Zahnbürste.
Schritt 3:
Laden Sie die Sonicare App aus dem Apple App Store herunter und starten Sie die App.
Schritt 2:
Führen Sie die Schritte zur Verwendung der Sonicare App aus und verbinden Sie Ihre Zahnbürste.
Schritt 3:
- Tippen Sie in der Sonicare App auf das "…"-Symbol unten rechts auf dem Startbildschirm.
- Tippen Sie auf den Bereich Einstellungen.
- Tippen Sie auf den Bereich Apple Health Gesundheitseinstellungen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Verbinden mit Apple Health auf dieser Seite