Warum erfordert die Philips Sonicare App Berechtigungen

Beim Erteilen der Berechtigung für Standortdienste empfängt die Philips Sonicare App automatisch Zahnputzinformationen. Der Standortdienst muss bei der Philips Sonicare App nicht zwingend aktiviert sein. Allerdings werden Ihre Standortdaten dazu verwendet, um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden oder Sie zu den Kontaktdaten des Kundendienstes für Ihr Land weiterzuleiten.