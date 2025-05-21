Die Philips Sonicare App ist auf den meisten Smartphones verfügbar, sofern das Betriebssystem (OS) die unten angegebenen Mindestanforderungen erfüllt.

Android: Android 12 und höher

Apple: iOS 17 und höher

Die Philips Sonicare For Kids App ist auf den meisten Smartphones und Tablets verfügbar, solange das Betriebssystem (OS) die unten angegebenen Mindestanforderungen erfüllt.

Android: Android 8 und höher

Apple: iOS 12 und höher

Geräte, die gerootet wurden oder bei denen ein Jailbreak ausgeführt wurde, werden für keine der Apps unterstützt. Geräte der Marke Huawei werden unabhängig von ihrem Betriebssystem ebenfalls nicht unterstützt.

Sie können die App im Google Play Store oder im Apple iOS Store herunterladen.