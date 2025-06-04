Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Philips Dual-Modus-Monitore

    Ein Monitor, zwei Modi

     
    Geschwindigkeit oder Schärfe? Jetzt erhalten Sie beides.
     
    Der Philips Evnia bietet Ihnen erstklassige Flexibilität beim Gaming – wechseln Sie zwischen 4K UHD mit 160 Hz für beeindruckende, kristallklare Details oder FHD mit 320 Hz für Reaktionszeiten auf E-Sport-Niveau. Fast IPS, HDR und eine geringe Eingangsverzögerung sorgen für die präzise Wiedergabe jedes einzelnen Bildes.

    Wechseln Sie die Gangart, nicht den Bildschirm.

     
    Dominieren Sie mit einer Geschwindigkeit von 320 Hz oder beeindrucken Sie mit 4K bei 160 Hz – ganz gleich, was Ihr Spiel verlangt, dieser Monitor passt sich Ihnen an. Mit dem Dual-Modus haben Sie die Kontrolle und können die perfekte Balance zwischen Auflösung und Bildwiederholfrequenz wählen: FHD bei 320 Hz für ultraschnelle Shooter oder 4K UHD bei 160 Hz für satte, beeindruckende Bilder. Entwickelt für Gamer, die alles geben!

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

    Unsere Favoriten

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Mehr fürs Gaming

    Mehr entdecken >

    Funktionen auf Knopfdruck

     

    Dual-Modus

     
     
    Wechseln Sie mühelos zwischen 4K UHD bei 160 Hz und FHD bei 320 Hz. Mehr Flexibilität, keine Kompromisse.

     

    Schnelles
    IPS-Panel

     
    Das Philips Fast IPS-Display mit UltraClear 4K liefert scharfe, farbgenaue Bilder.

     

    Farben, die überzeugen

     
    Mit VESA-zertifiziertem DisplayHDR™ sehen Sie genau das, was Sie sehen – lebendig, naturgetreu und kompromisslos.

     

    0,5 ms Smart MBR für schnelle Reaktionszeiten

     
    Philips Evnia mit 0,5 ms Smart MBR liefert scharfe, wackelfreie Bilder – perfekt für rasante Spiele.

     

    Dual-Modus

     
     
    Wechseln Sie mühelos zwischen 4K UHD bei 160 Hz und FHD bei 320 Hz. Mehr Flexibilität, keine Kompromisse.

     

    Schnelles
    IPS-Panel

     
    Das Philips Fast IPS-Display mit UltraClear 4K liefert scharfe, farbgenaue Bilder.

     

    Farben, die überzeugen

     
    Mit VESA-zertifiziertem DisplayHDR™ sehen Sie genau das, was Sie sehen – lebendig, naturgetreu und kompromisslos.

     

    0,5 ms Smart MBR für schnelle Reaktionszeiten

     
    Philips Evnia mit 0,5 ms Smart MBR liefert scharfe, wackelfreie Bilder – perfekt für rasante Spiele.

    Für jeden Spielertyp

     

    Der Content Creator

     
    160 Hz 4K. Präzision in Bewegung.

    Bearbeiten, animieren und gestalten Sie mit einer extrem flüssigen Bildwiederholfrequenz von 160 Hz und atemberaubender 4K-Klarheit – ideal für anspruchsvolle kreative Workflows.

     

    Der FPS Pro

     
    320 Hz Reaktionsfähigkeit. Keine Ausreden.

    Beherrschen Sie jede Runde mit Reaktionszeiten im Bruchteil einer Sekunde und flüssigem Gameplay.

     

    Der Streamer

     
    Ausgewogene Leistung. Immer einsatzbereit.

    Spielen, streamen und chatten Sie mit stabiler Leistung und optimiertem Multitasking – Ihr Setup, Ihre Show.

     

    Der Konsolenspieler

     
    HDMI 2.1, UHD bei 120 Hz. Bereit zum Spielen.

    Erleben Sie beeindruckende Bilder mit HDR, geringer Eingangsverzögerung und nahtloser Kompatibilität mit Konsolen der nächsten Generation.

     

    Der Content Creator

     
    160 Hz 4K. Präzision in Bewegung.

    Bearbeiten, animieren und gestalten Sie mit einer extrem flüssigen Bildwiederholfrequenz von 160 Hz und atemberaubender 4K-Klarheit – ideal für anspruchsvolle kreative Workflows.

     

    Der FPS Pro

     
    320 Hz Reaktionsfähigkeit. Keine Ausreden.

    Beherrschen Sie jede Runde mit Reaktionszeiten im Bruchteil einer Sekunde und flüssigem Gameplay.

     

    Der Streamer

     
    Ausgewogene Leistung. Immer einsatzbereit.

    Spielen, streamen und chatten Sie mit stabiler Leistung und optimiertem Multitasking – Ihr Setup, Ihre Show.

     

    Der Konsolenspieler

     
    HDMI 2.1, UHD bei 120 Hz. Bereit zum Spielen.

    Erleben Sie beeindruckende Bilder mit HDR, geringer Eingangsverzögerung und nahtloser Kompatibilität mit Konsolen der nächsten Generation.

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center ist eine benutzerfreundliche
    Software zur Optimierung Ihres Monitors mit
    intuitiven Bedienelementen.

    Mehr entdecken

    Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

    Ich verstehe

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.