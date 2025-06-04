Wechseln Sie die Gangart, nicht den Bildschirm.

Dominieren Sie mit einer Geschwindigkeit von 320 Hz oder beeindrucken Sie mit 4K bei 160 Hz – ganz gleich, was Ihr Spiel verlangt, dieser Monitor passt sich Ihnen an. Mit dem Dual-Modus haben Sie die Kontrolle und können die perfekte Balance zwischen Auflösung und Bildwiederholfrequenz wählen: FHD bei 320 Hz für ultraschnelle Shooter oder 4K UHD bei 160 Hz für satte, beeindruckende Bilder. Entwickelt für Gamer, die alles geben!