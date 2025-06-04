Geschwindigkeit oder Schärfe? Jetzt erhalten Sie beides.
Der Philips Evnia bietet Ihnen erstklassige Flexibilität beim Gaming – wechseln Sie zwischen 4K UHD mit 160 Hz für beeindruckende, kristallklare Details oder FHD mit 320 Hz für Reaktionszeiten auf E-Sport-Niveau. Fast IPS, HDR und eine geringe Eingangsverzögerung sorgen für die präzise Wiedergabe jedes einzelnen Bildes.
Wechseln Sie die Gangart, nicht den Bildschirm.
Dominieren Sie mit einer Geschwindigkeit von 320 Hz oder beeindrucken Sie mit 4K bei 160 Hz – ganz gleich, was Ihr Spiel verlangt, dieser Monitor passt sich Ihnen an. Mit dem Dual-Modus haben Sie die Kontrolle und können die perfekte Balance zwischen Auflösung und Bildwiederholfrequenz wählen: FHD bei 320 Hz für ultraschnelle Shooter oder 4K UHD bei 160 Hz für satte, beeindruckende Bilder. Entwickelt für Gamer, die alles geben!
