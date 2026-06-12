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27M2N3800A/00
Evnia 3000
68,5 cm (27")
3.840 x 2.160 (4K UHD)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Erleben Sie das Beste aus beiden Welten mit dem Dual-Modus. Wechseln Sie nahtlos zwischen 3.840 x 2.160 bei 160 Hz für eine beeindruckende Klarheit und 1.920 x 1.080 bei 320 Hz für ein extrem flüssiges Gameplay. Egal, ob Sie sich für atemberaubende Grafik oder schnelle Action entscheiden, dieser Monitor passt sich sofort an Ihre Anforderungen an.
Der Philips Evnia Monitor verschafft Ihnen den ultimativen Vorsprung beim intensiven, kompetitiven Gaming. Dieser Monitor wurde für Gamer entwickelt, die sich ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies visuelles Erlebnis wünschen. Er bietet eine Aktualisierungsrate von 320 Hz und ist damit deutlich schneller als herkömmliche Monitore. Verabschieden Sie sich von frustrierenden Bildausfällen, die Feinde unvorhersehbar auf den Bildschirm springen lassen. Mit diesem leistungsstarken Display sehen Sie jede ausschlaggebende Bewegung mit extrem flüssigen Bewegungsabläufen und erhalten so die Präzision und Klarheit, um der Konkurrenz immer voraus zu sein und zielsicher ihren Coup zu landen.
Philips Evnia mit einer Smart MBR von 0,5 ms beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen, sodass die Bilder schärfer und präziser dargestellt werden, für ein optimales Spielerlebnis. Schnelle Action und dramatische Übergänge werden flüssig wiedergegeben. Die beste Wahl bei aufregenden Spielen.
3.0
von 5
1
Bewertung
TuxUser
12/06/2026
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Missing Linux Support for Display Management
As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.
Diese Bewertung wurde für Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor verfasst
Date of Use 2026-04-22
Diese Bewertung wurde für Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor verfasst
Date of Use 2026-04-22
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Adobe RGB und DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Bereich basierend auf CIE1931, NTSC-Bereich und RGB-Bereich basierend auf CIE1976.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Smart MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
Smart MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
Bitte beachten Sie, dass die Funktion für die niedrige Eingangsverzögerung dauerhaft aktiviert ist und nicht ausgeschaltet werden kann.
Bei diesem Monitor steht Nachhaltigkeit im Vordergrund: Der Standfuß und der Kopfhörerhalter sind aus 35 % recyceltem Kunststoff und das Monitorgehäuse aus 85 % recyceltem Altkunststoff hergestellt.
NVIDIA® G-SYNC® Support-Schnittstelle: DisplayPort
Stellen Sie sicher, dass Sie den NVIDIA® G-SYNC®-Treiber auf die neueste Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der NVIDIA-Website unter https://www.nvidia.com/
Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte NVIDIA® G-SYNC® unterstützt
Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.