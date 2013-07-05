Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Mehr Interaktion mit dem Publikum Mehr Interaktion mit dem Publikum Mehr Interaktion mit dem Publikum

      Signage Solutions Multitouch-Monitor

      BDT5551EH/02

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Mehr Interaktion mit dem Publikum

      Vermitteln Sie Ihrem Publikum wichtige Information und Botschaften in erstaunlicher Klarheit. Dank interaktivem Touchscreen können Sie Ihre Kunden außerdem mehr denn je mit einbeziehen.

      Alle Vorteile ansehen

      Dieser Produkt ist leider nicht mehr verfügbar

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Nicht zugeordnet

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Multitouch-Monitor

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Mehr Interaktion mit dem Publikum

      durch den 140 cm (55") LED-Monitor

      • 140 cm
      • Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung
      • Full HD
      SmartPower zur Energieeinsparung

      SmartPower zur Energieeinsparung

      Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.

      Full HD-LCD-Display 1.920 x 1.080 Pixel

      Dieses Display verfügt über eine so genannte. "Full HD"-Auflösung. Diese moderne LCD-Bildschirmtechnologie bietet die höchste High-Definition-Breitbild-Auflösung von 1.080 Zeilen (progressive) mit jeweils 1.920 Pixel. Dies ermöglicht optimale Bildqualität für HD-Eingangssignale mit bis zu 1.080 Zeilen. Sie erhalten brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und hervorragenden Farben. Dank des lebendigen und scharfen Bilds kommen Sie in den Genuss eines optimierten Fernseherlebnisses.

      Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung

      Erleben Sie eine gleichmäßige Lichtverteilung mit modernster LED-Technologie. Entlang des Displayrands sind weiße LEDs (Leuchtdioden) angebracht, damit das Licht noch gleichmäßiger verteilt werden kann. Dies führt zu einem noch geringeren Stromverbrauch, zu einem geringeren Verlust von Energie und einer wirklich einheitlichen Farbpalette.

      Schlankes Rahmendesign für einen eleganten Look

      Dank des schlanken Rahmendesigns passt sich dieser Monitor auch in öffentlichen Bereichen elegant und unauffällig an nahezu jede Umgebung an. Außerdem lässt sich dieser Monitor durch das schlanke Rahmendesign in jede Inneneinrichtung oder Anwendung integrieren.

      Optische Touch-Technologie für fortschrittliche Benutzerinteraktion

      Die Sensoren am Bildschirmrand liefern Ihnen perfekte Klarheit und bieten Ihnen gleichzeitig Multitouch-Interaktion. Dadurch eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für interaktive Anwendungen.

      2 gleichzeitige Berührungspunkte

      Genießen Sie hervorragende Funktionalität mit 2 Berührungspunkten auf diesem Touchscreen. Mehr Flexibilität und optimale Leistung zusammen mit ausgezeichneten Bedienungsmöglichkeiten sorgen für die ultimative Benutzerinteraktion.

      USB-Plug & Play-kompatibel

      Schließen Sie den Monitor einfach über USB an Ihren Medienplayer an, um die automatische Berührungserkennung zu verwenden. Der USB-Anschluss ist HID-kompatibel und bietet so die vollständige Plug & Play-Funktionalität.

      Open Pluggable Specification-Steckplatz

      Der OPS-Steckplatz (Open Pluggable Specification) wurde für den Digital Signage-Markt entwickelt, um Änderungen oder Upgrades Ihres Media Players einfacher zu gestalten. Schließen Sie Ihren Media Player einfach an den Monitor an – und fertig! OPS ist vollständig kompatibel, völlig unabhängig davon, ob Sie einen günstigen, durchschnittlichen oder High-End-Media Player haben.

      Intelligente Befestigungsmöglichkeit für kleine PCs auf der Rückseite

      Professionelle PCs sind Teil der meisten öffentlichen Signage-Installationen. Häufig führen sie zu mehr Platzbedarf und Kabelgewirr. Daher haben wir diesen Monitor mit einer intelligenten Befestigungsmöglichkeit auf der Rückseite entwickelt, die sich perfekt für die Integration eines PCs mit kleiner Bauweise eignet. Zudem sorgt das Kabelmanagementsystem für professionelle Ordnung.

      Kompatibel mit allen führenden Betriebssystemen

      Unsere Multifunktionsmonitore sind softwareunabhängig und unterstützen Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS und Linux.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        138.6  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        54.6  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        Auflösung des Displays
        1.920 x 1.080p
        Pixelgröße
        0,21 x 0,63 mm
        Optimale Auflösung
        1920 x 1080 bei 60 Hz
        Helligkeit
        450  cd/m²
        Display-Farben
        1,07 Milliarden
        Kontrastverhältnis (Standard)
        4000:1
        Reaktionszeit (Standard)
        6,5  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        178  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        178  Grad
        Bildoptimierung
        • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
        • 3D-Kammfilter
        • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
        • Progressive Scan
        • 3D MA Deinterlacing
        • Dynamische Kontrastoptimierung

      • Anschlüsse

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-Sub9-Ausgang
        • 1 x 3,5-mm-PC-Audioeingang
        • RJ45
        • VGA-out (über DVI-I)
        AV-Eingang
        • 1 x Composite (BNC)
        • 1 x Component (BNC)
        • 1 x DVI-D
        AV-Ausgang
        1 x Audio (L/R)
        Weitere Anschlüsse
        • AC-Anschluss
        • Monitoranschluss
        • DVI-Ausgang
        • Anschluss für externen Lautsprecher
        • HDMI
        • IR-Ausgang
        • OPS
        • USB

      • Komfort

        Positionierung
        • Querformat
        • Hochformat
        Tastatursteuerung
        • Ausgeblendet
        • Sperrbar
        Fernbedienungssignal
        Sperrbar
        Signaldurchschleifung
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • IR-Durchschleifbetrieb
        Einfache Installation
        • AC-Anschluss
        • Intelligente Befestigungsmöglichkeit
        Energiesparfunktionen
        SmartPower
        Weiterer Komfort
        Tragegriff
        Sicherheitsfunktionen
        • Temperaturkontrolle
        • Temperatursensor
        Über das Netzwerk steuerbar
        • RS232
        • HDMI (Ein Kabel)
        • RJ45

      • Ton

        Integrierte Lautsprecher
        2 x 12 W RMS

      • Leistung

        Netzstrom
        90 ~ 264 V AC, 50 ~ 60 Hz
        Verbrauch (normal)
        110  W
        Standby-Stromverbrauch
        < 0,5 W

      • Unterstützte Display-Auflösung

        Computerformate
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1.024 x 768, 60 Hz
        • 1.280 x 768, 60 Hz
        • 1.280 x 800, 60 Hz
        • 1.360 x 768, 60 Hz
        • 1.366 x 768, 60 Hz
        • 1.440 x 900, 60 Hz
        • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
        • 1.920 x 1.080, 60 Hz
        • 1.920 x 1.200, 60 Hz
        • 1.280 x 1.024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Videoformate
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p bei 50/60 Hz
        • 1.080i, 50, 60 Hz
        • 1.080p bei 50/60 Hz

      • Abmessungen

        Verpackungstiefe
        280  mm
        Verpackungshöhe
        980  mm
        Intelligente Befestigungsmöglichkeit
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Verpackungsbreite
        1480  mm
        Gerätebreite
        1273  mm
        Produktgewicht
        47  kg
        Gerätehöhe
        745  mm
        Gerätetiefe
        80,5  mm
        Wandhalterung
        400 mm x 400 mm, 400 mm x 200 mm, 200 mm x 200 mm
        Rahmenbreite
        29 mm
        Gewicht (inkl. Verpackung)
        55,5  kg

      • Betriebsbedingungen

        Temperaturbereich (in Betrieb)
        0 - 40  °C
        MTBF
        60.000  Stunde(n)
        Relative Luftfeuchtigkeit
        20 ~ 80  %
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 - 60  °C

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Fernbedienung
        • Batterien für Fernbedienung
        • Netzkabel
        • VGA-Kabel
        • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
        • Kurzanleitung
        Optionales Zubehör
        • Touch-Software für mehrere Benutzer
        • Standfuß

      • Sonstiges

        Bildschirmanzeigesprachen
        • Englisch
        • Französisch
        • Deutsch
        • Italienisch
        • Polnisch
        • Türkisch
        • Russisch
        • Chinesisch
        • Spanisch
        Gewährleistung
        3 Jahre Garantie

      • Interaktivität

        Multitouch-Technologie
        Optischer Sensor
        Berührungspunkte
        2 gleichzeitige Berührungspunkte
        Plug & Play
        HID-kompatibel
        Schutzglas
        5 mm gehärtetes Sicherheitsglas

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Fernbedienung
      • Batterien für Fernbedienung
      • Netzkabel
      • VGA-Kabel
      • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
      • Kurzanleitung
      • Optionales Zubehör: Touch-Software für mehrere Benutzer
      • Optionales Zubehör: Standfuß
      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.