Weitere enthaltene Artikel
- Fernbedienung
- Batterien für Fernbedienung
- Netzkabel
- VGA-Kabel
- Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Kurzanleitung
- Optionales Zubehör: Touch-Software für mehrere Benutzer
- Optionales Zubehör: Standfuß
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BDT5551EH/02
Mehr Interaktion mit dem Publikum
Vermitteln Sie Ihrem Publikum wichtige Information und Botschaften in erstaunlicher Klarheit. Dank interaktivem Touchscreen können Sie Ihre Kunden außerdem mehr denn je mit einbeziehen.Alle Vorteile ansehen
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Multitouch-Monitor
Gesamtzeit
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Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.
Dieses Display verfügt über eine so genannte. "Full HD"-Auflösung. Diese moderne LCD-Bildschirmtechnologie bietet die höchste High-Definition-Breitbild-Auflösung von 1.080 Zeilen (progressive) mit jeweils 1.920 Pixel. Dies ermöglicht optimale Bildqualität für HD-Eingangssignale mit bis zu 1.080 Zeilen. Sie erhalten brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und hervorragenden Farben. Dank des lebendigen und scharfen Bilds kommen Sie in den Genuss eines optimierten Fernseherlebnisses.
Erleben Sie eine gleichmäßige Lichtverteilung mit modernster LED-Technologie. Entlang des Displayrands sind weiße LEDs (Leuchtdioden) angebracht, damit das Licht noch gleichmäßiger verteilt werden kann. Dies führt zu einem noch geringeren Stromverbrauch, zu einem geringeren Verlust von Energie und einer wirklich einheitlichen Farbpalette.
Dank des schlanken Rahmendesigns passt sich dieser Monitor auch in öffentlichen Bereichen elegant und unauffällig an nahezu jede Umgebung an. Außerdem lässt sich dieser Monitor durch das schlanke Rahmendesign in jede Inneneinrichtung oder Anwendung integrieren.
Die Sensoren am Bildschirmrand liefern Ihnen perfekte Klarheit und bieten Ihnen gleichzeitig Multitouch-Interaktion. Dadurch eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für interaktive Anwendungen.
Genießen Sie hervorragende Funktionalität mit 2 Berührungspunkten auf diesem Touchscreen. Mehr Flexibilität und optimale Leistung zusammen mit ausgezeichneten Bedienungsmöglichkeiten sorgen für die ultimative Benutzerinteraktion.
Schließen Sie den Monitor einfach über USB an Ihren Medienplayer an, um die automatische Berührungserkennung zu verwenden. Der USB-Anschluss ist HID-kompatibel und bietet so die vollständige Plug & Play-Funktionalität.
Der OPS-Steckplatz (Open Pluggable Specification) wurde für den Digital Signage-Markt entwickelt, um Änderungen oder Upgrades Ihres Media Players einfacher zu gestalten. Schließen Sie Ihren Media Player einfach an den Monitor an – und fertig! OPS ist vollständig kompatibel, völlig unabhängig davon, ob Sie einen günstigen, durchschnittlichen oder High-End-Media Player haben.
Professionelle PCs sind Teil der meisten öffentlichen Signage-Installationen. Häufig führen sie zu mehr Platzbedarf und Kabelgewirr. Daher haben wir diesen Monitor mit einer intelligenten Befestigungsmöglichkeit auf der Rückseite entwickelt, die sich perfekt für die Integration eines PCs mit kleiner Bauweise eignet. Zudem sorgt das Kabelmanagementsystem für professionelle Ordnung.
Unsere Multifunktionsmonitore sind softwareunabhängig und unterstützen Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS und Linux.
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Anschlüsse
Komfort
Ton
Leistung
Unterstützte Display-Auflösung
Abmessungen
Betriebsbedingungen
Zubehör
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