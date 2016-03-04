Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition
      Energy Label Europe B here
      für weitere Informationen, herunterladen here (PDF 209.0KB)

      Brilliance 4K Ultra HD-LCD-Display

      BDM4350UC/00

      4K Ultra High Definition

      Der professionelle 102 cm (43") große Ultra HD-Monitor von Philips bietet Ihnen jede Menge Platz. Sie können außerdem alle Details auf einem großen Bildschirm in 4K Ultra HD-Qualität (vierfache Auflösung im Vergleich zu Full HD) genießen.

      Alle Vorteile ansehen

      Dieser Produkt ist leider nicht mehr verfügbar

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Büromonitore

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      Brilliance
      - {discount-value}

      Brilliance

      4K Ultra HD-LCD-Display

      Gesamtzeit

      recurring payment

      4K Ultra High Definition

      Sehen Sie alle Details auf einem großen Bildschirm

      • 43 (42,51"/108 cm Diagonale)
      • 3.840 x 2.160 (4K UHD)
      UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

      UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

      Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.

      IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

      IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

      IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

      MultiView 4K für 4 Systeme auf einem Bildschirm

      MultiView 4K für 4 Systeme auf einem Bildschirm

      Die Philips MultiView-Funktion auf diesem großen 4K UHD-Bildschirm ermöglicht Ihnen, bis zu vier Systeme in Full HD auf einem Bildschirm anzuzeigen. Sie können Picture-by-Picture (PbP) für die Überwachung von vier Systemen auf einem Bildschirm für Kontrollräume oder die Sicherheitsüberwachung verwenden. Außerdem können Sie mehrere Geräte, wie z. B. zwei Notebooks, für die gleichzeitige Anzeige nebeneinander nutzen, um die Zusammenarbeit noch produktiver zu machen. Eine andere Möglichkeit wäre der Picture-in-Picture (PiP)-Modus, in dem Sie aktuelle Fußball-News von Ihrer Set-Top-Box ansehen und gleichzeitig an Ihrem PC arbeiten können.

      SmartUniformity für gleichmäßige Bilder

      SmartUniformity für gleichmäßige Bilder

      Schwankungen der Helligkeit und Farbe auf LCD-Bildschirmen sind ein häufiges Phänomen. Der Philips SmartUniformity-Modus sorgt für präzise Bilder in Bezug auf Helligkeit, die für Fotografie, Design und Druck besonders wichtig sind. Dieser Modus wird anhand einer Farbskala zur Bewertung der Farbgenauigkeit so kalibriert, dass die Luminanzgleichmäßigkeit über 95 % beträgt. Bei Auswahl dieses Modus werden einheitliche und präzise Bilder erzeugt.

      SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

      SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

      SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

      MHL-Technologie für mobile Inhalte auf dem großen Bildschirm

      MHL-Technologie für mobile Inhalte auf dem großen Bildschirm

      Mobile High Definition Link (MHL) ist eine Schnittstelle für mobiles Audio/Video, über die Sie Mobiltelefone und andere tragbare Geräte direkt an High Definition-Displays anschließen können. Schließen Sie Ihr MHL-fähiges mobiles Gerät einfach über das optionale MHL-Kabel an das große Philips MHL-Display an, und erwecken Sie Ihre HD-Videos mit digitalem Sound zum Leben. Jetzt können Sie nicht nur Spiele, Fotos, Filme oder andere Anwendungen Ihres mobilen Geräts auf dem großen Bildschirm genießen, sondern gleichzeitig Ihr Gerät aufladen, damit Ihnen nie die Energie ausgeht.

      Schlankes Rahmendesign für einen eleganten Look

      Dank des schlanken Rahmendesigns passt sich dieser Monitor auch in öffentlichen Bereichen elegant und unauffällig an nahezu jede Umgebung an. Außerdem eignet sich das Display dank seines Designs hervorragend für Videowände mit geteilter Matrix.

      Leistungsstarke 7 Watt Lautsprecher für Ihre Inhalte

      Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

      USB 3.0-Anschlussbox für bequemen Zugriff und schnelles Aufladen

      Super-Speed USB 3.0 bietet Übertragungsraten von 5,0 Gbit/s; das ist rund 10 Mal schneller als normales USB 2.0 und verringert die Datenübertragungsdauer erheblich, was Ihnen Zeit und Geld spart. Mit mehr Bandbreite, Super-Speed-Übertragungsraten, besserer Energieverwaltung und hervorragender Gesamtleistung ist USB 3.0 weltweit der neue Maßstab und erlaubt Ihnen, Speichergeräte mit großen Kapazitäten zu verwenden. Sie müssen nicht mehr lange warten, bis Ihre Geräte geladen sind. Die neue FastCharge-Technologie ermöglicht schnelles Laden für unterwegs. USB 3.0 ist abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten.

      SmartConnect mit DisplayPort-, HDMI- und VGA-Anschlüssen

      Diese Philips Monitore verfügen über mehrere fortschrittliche Anschlüsse wie VGA, DisplayPort oder Universal-HDMI-Anschluss, sodass Sie unkomprimierte Audio- und Videoinhalte mit hoher Auflösung genießen können. Die neuen DisplayPort- und HDMI 2.0-Anschlüsse ermöglichen jetzt maximale 4K-Auflösung bei 60 Hz für ein angenehmes visuelles Erlebnis. Die USB-Verbindung stellt Datenübertragung mit überragender Geschwindigkeit bei gleichzeitiger universeller Konnektivität sicher. Ganz gleich, welche Quelle Sie nutzen, dieser Philips Monitor stellt sicher, dass Ihre Investition sich noch lange lohnt!

      VESA-Halterung ermöglicht die perfekte Konfiguration

      Das VESA-Muster garantiert Kompatibilität mit hunderten von innovativen Lösungen.

      Kein Stromverbrauch durch Ausschalten mit dem Netzschalter

      Mit dem Netzschalter auf der Rückseite können Sie den Monitor komplett vom Netz nehmen, sodass Sie keinen Strom verbrauchen. Damit verbessern Sie Ihre CO2-Bilanz noch weiter.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Größe des Displays
        42,51 Zoll (108 cm)
        Seitenverhältnis
        16:9
        LCD-Displaytyp
        IPS LCD
        Art der Hintergrundbeleuchtung
        W-LED-System
        Pixelgröße
        0,2451 x 0,2451 mm
        Optimale Auflösung
        3.840 x 2.160 bei 60 Hz
        Helligkeit
        300  cd/m²
        Gleichmäßige Helligkeit
        96~105 %
        Display-Farben
        Farbdarstellung: 1,07 Milliarden Farben (10 Bits)
        Kontrastverhältnis (Standard)
        1200:1
        SmartContrast
        50.000.000:1
        Reaktionszeit (Standard)
        5 ms (Grau zu Grau)*
        Blickwinkel
        • 178 º (H)/178 º (V)
        • bei C/R > 20
        Bildoptimierung
        SmartImage
        Effektive Bildfläche
        941,2 (H) x 529,4 (V)
        Abtastfrequenz
        VGA/HDMI: 30 - 99 kHz; DP: 30 - 160 kHz (H) / VGA: 56 - 80 Hz; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
        sRGB
        Ja
        MHL
        1.080P bei 60 Hz
        Delta E
        <3
        Flimmerfrei
        Ja
        Bildschirmbeschichtung
        Blendfrei, 3 H, Glanzschleier 1 %

      • Konnektivität

        Signal-Eingang
        • VGA (Analog)
        • 2 x DisplayPort
        • HDMI (2.0 ) – MHL x 2
        USB
        USB 3.0 x 4 (1 W/schneller Ladevorgang)*
        Synchronisationseingang
        • Separate Synchronisation
        • Synchronisation auf Grün
        Audio-Ein-/Ausgang
        • PC-Audio-Eingang
        • Kopfhörerausgang

      • Komfort

        Integrierte Lautsprecher
        7 W x 2
        Plug & Play-Kompatibilität
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7
        Benutzerkomfort
        • SmartImage
        • MultiView
        • Benutzer
        • Menü
        • Ein-/Ausschalter
        OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige)
        • Portugiesisch (Brasilien)
        • Tschechisch
        • Niederländisch
        • Englisch
        • Suomi
        • Französisch
        • Deutsch
        • Griechisch
        • Ungarisch
        • Italienisch
        • Japanisch
        • Koreanisch
        • Polnisch
        • Portugiesisch
        • Russisch
        • Chinesisch
        • Spanisch
        • Schwedisch
        • Chinesisch (traditionell)
        • Türkisch
        • Ukrainisch
        Weiterer Komfort
        • Kensington-Sicherung
        • VESA-Halterung (200 x 200 mm)
        Steuerungssoftware
        SmartControl
        MultiView
        • PIP (2 x Geräte)
        • PBP (4 x Geräte)

      • Leistung

        ECO-Modus
        46,5 W (norm.)
        Stromversorgung
        • Integriert
        • 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
        Ausgeschaltet
        AC-Schalter für Komplettabschaltung
        Eingeschaltet
        63,1 W (norm.) (Testmethode EnergyStar 6.0)
        Stand-by-Modus
        < 0,5 W (norm.)
        Leistungs-LED-Anzeige
        • Betrieb – Weiß
        • Stand-by-Modus – Weiß (blinkend)

      • Abmessungen

        Verpackung in mm (B x H x T)
        1070 x 680 x 160  mm
        Produkt ohne Standfuß (in mm)
        968 x 562 x 82  mm
        Produkt mit Standfuß (max. Höhe)
        968 x 630 x 259  mm

      • Gewicht

        Produkt mit Verpackung (in kg)
        14,29  kg
        Produkt mit Standfuß (in kg)
        9,72  kg
        Produkt ohne Standfuß (in kg)
        9,40  kg

      • Betriebsbedingungen

        Höhenlage
        Betrieb: 3.658 m, außer Betrieb: 12.192 m
        Temperaturbereich (in Betrieb)
        0 °C bis 40 °C  °C
        MTBF
        70.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)  Stunde(n)
        Relative Luftfeuchtigkeit
        20 bis 80 %  %
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 °C bis 60 °C  °C

      • Nachhaltigkeit

        Umweltschutz und Energie
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Recycelbares Verpackungsmaterial
        100  %
        Bestimmte Substanzen
        • Gehäuse ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel
        • Frei von Quecksilber

      • Kompatibilität und Standards

        Behördliche Zulassung
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • CE-Zeichen
        • FCC Klasse B
        • EAC
        • cETLus
        • TÜV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-Standby
        • SASO
        • CB
        • China RoHS
        • UKRAINISCH
        • Kuwait
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Gehäuse

        Design
        Hochglanz (Frontrahmen)/Struktur (Fuß/hintere Abdeckung)
        Fuß
        Silber
        Vorderer Rahmen
        Schwarz
        Hintere Abdeckung
        Schwarz

      • Lieferumfang

        Kabel
        VGA, HDMI, DP, Audio, Stromversorgung
        Monitor mit Standfuß
        Ja
        Benutzerdokumentation
        Ja

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • Dieses Philips Display ist MHL-zertifiziert. Falls Ihr MHL-Gerät keine Verbindung herstellen kann oder nicht richtig funktioniert, schauen Sie in den FAQs zur Ihrem MHL-Gerät nach Anweisungen, oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Möglicherweise verlangt der Gerätehersteller, dass Sie ein markenspezifisches MHL-Kabel oder einen Adapter erwerben, damit das Display funktioniert.
      • Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.
      • Stand-by/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion
      • Eine vollständige Liste von MHL-fähigen Produkten finden Sie auf www.mhlconsortiun.org
      • Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
      • Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
      • 4 Eingänge für 4 Systeme auf dem Bildschirm erforderlich
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.