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BDM4350UC/00
4K Ultra High Definition
Der professionelle 102 cm (43") große Ultra HD-Monitor von Philips bietet Ihnen jede Menge Platz. Sie können außerdem alle Details auf einem großen Bildschirm in 4K Ultra HD-Qualität (vierfache Auflösung im Vergleich zu Full HD) genießen.Alle Vorteile ansehen
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4K Ultra HD-LCD-Display
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Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Die Philips MultiView-Funktion auf diesem großen 4K UHD-Bildschirm ermöglicht Ihnen, bis zu vier Systeme in Full HD auf einem Bildschirm anzuzeigen. Sie können Picture-by-Picture (PbP) für die Überwachung von vier Systemen auf einem Bildschirm für Kontrollräume oder die Sicherheitsüberwachung verwenden. Außerdem können Sie mehrere Geräte, wie z. B. zwei Notebooks, für die gleichzeitige Anzeige nebeneinander nutzen, um die Zusammenarbeit noch produktiver zu machen. Eine andere Möglichkeit wäre der Picture-in-Picture (PiP)-Modus, in dem Sie aktuelle Fußball-News von Ihrer Set-Top-Box ansehen und gleichzeitig an Ihrem PC arbeiten können.
Schwankungen der Helligkeit und Farbe auf LCD-Bildschirmen sind ein häufiges Phänomen. Der Philips SmartUniformity-Modus sorgt für präzise Bilder in Bezug auf Helligkeit, die für Fotografie, Design und Druck besonders wichtig sind. Dieser Modus wird anhand einer Farbskala zur Bewertung der Farbgenauigkeit so kalibriert, dass die Luminanzgleichmäßigkeit über 95 % beträgt. Bei Auswahl dieses Modus werden einheitliche und präzise Bilder erzeugt.
SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!
Mobile High Definition Link (MHL) ist eine Schnittstelle für mobiles Audio/Video, über die Sie Mobiltelefone und andere tragbare Geräte direkt an High Definition-Displays anschließen können. Schließen Sie Ihr MHL-fähiges mobiles Gerät einfach über das optionale MHL-Kabel an das große Philips MHL-Display an, und erwecken Sie Ihre HD-Videos mit digitalem Sound zum Leben. Jetzt können Sie nicht nur Spiele, Fotos, Filme oder andere Anwendungen Ihres mobilen Geräts auf dem großen Bildschirm genießen, sondern gleichzeitig Ihr Gerät aufladen, damit Ihnen nie die Energie ausgeht.
Dank des schlanken Rahmendesigns passt sich dieser Monitor auch in öffentlichen Bereichen elegant und unauffällig an nahezu jede Umgebung an. Außerdem eignet sich das Display dank seines Designs hervorragend für Videowände mit geteilter Matrix.
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
Super-Speed USB 3.0 bietet Übertragungsraten von 5,0 Gbit/s; das ist rund 10 Mal schneller als normales USB 2.0 und verringert die Datenübertragungsdauer erheblich, was Ihnen Zeit und Geld spart. Mit mehr Bandbreite, Super-Speed-Übertragungsraten, besserer Energieverwaltung und hervorragender Gesamtleistung ist USB 3.0 weltweit der neue Maßstab und erlaubt Ihnen, Speichergeräte mit großen Kapazitäten zu verwenden. Sie müssen nicht mehr lange warten, bis Ihre Geräte geladen sind. Die neue FastCharge-Technologie ermöglicht schnelles Laden für unterwegs. USB 3.0 ist abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten.
Diese Philips Monitore verfügen über mehrere fortschrittliche Anschlüsse wie VGA, DisplayPort oder Universal-HDMI-Anschluss, sodass Sie unkomprimierte Audio- und Videoinhalte mit hoher Auflösung genießen können. Die neuen DisplayPort- und HDMI 2.0-Anschlüsse ermöglichen jetzt maximale 4K-Auflösung bei 60 Hz für ein angenehmes visuelles Erlebnis. Die USB-Verbindung stellt Datenübertragung mit überragender Geschwindigkeit bei gleichzeitiger universeller Konnektivität sicher. Ganz gleich, welche Quelle Sie nutzen, dieser Philips Monitor stellt sicher, dass Ihre Investition sich noch lange lohnt!
Das VESA-Muster garantiert Kompatibilität mit hunderten von innovativen Lösungen.
Mit dem Netzschalter auf der Rückseite können Sie den Monitor komplett vom Netz nehmen, sodass Sie keinen Strom verbrauchen. Damit verbessern Sie Ihre CO2-Bilanz noch weiter.
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Konnektivität
Komfort
Leistung
Abmessungen
Gewicht
Betriebsbedingungen
Nachhaltigkeit
Kompatibilität und Standards
Gehäuse
Lieferumfang
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