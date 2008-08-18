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      LCD-Monitor

      BDL4631V/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Beeindrucken Sie Ihr Publikum

      Mit diesem professionellen 46" (117 cm) LCD-Monitor bringen Sie Ihre Botschaft rüber. Ob Sie ihn in einem Netzwerk, einer geteilten Matrix oder als Einzeldisplay in öffentlichen Bereichen einsetzen, dieses Modell bietet verschiedene Funktionen selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen.

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      LCD-Monitor
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      Beeindrucken Sie Ihr Publikum

      • 46" (117 cm)
      • Multimedia
      • HDTV-Monitor
      HDMI-Eingang für volldigitale High Definition mit nur einem Kabel

      HDMI-Eingang für volldigitale High Definition mit nur einem Kabel

      HDMI bietet eine dekomprimierte RGB-Verbindung von der Quelle zum Bildschirm. Durch das Wegfallen der Umwandlung in analoge Signale ermöglicht es eine makellose Übertragung. Das rauschfreie Signal verringert das Flimmern und macht das Bild klarer. HDMI garantiert durch intelligente Kommunikation mit dem Quellgerät die höchste Ausgabeauflösung. Der HDMI-Eingang ist vollständig rückwärtskompatibel, umfasst jedoch Digital Audio. HDMI verwendet den HDCP-Kopierschutz.

      Full HD-LCD-Display 1.920 x 1.080 Pixel

      Dieses Display verfügt über eine so genannte. "Full HD"-Auflösung. Diese moderne LCD-Bildschirmtechnologie bietet die höchste High-Definition-Breitbild-Auflösung von 1.080 Zeilen (progressive) mit jeweils 1.920 Pixel. Dies ermöglicht optimale Bildqualität für HD-Eingangssignale mit bis zu 1.080 Zeilen. Sie erhalten brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und hervorragenden Farben. Dank des lebendigen und scharfen Bilds kommen Sie in den Genuss eines optimierten Fernseherlebnisses.

      Hochformatfunktion

      Dieses Display kann auch sicher und verlässlich bei vertikaler Installation verwendet werden.

      Verdeckte & arretierbare Bedienelemente

      Verdeckte Bedienelemente am Display verhindern einen sofortigen Zugriff auf Einstellungen. Der Fernbedienungssensor kann über RS232 deaktiviert werden, um ungewollte Einstellungsänderungen in öffentlichen Bereichen zu vermeiden.

      Der Monitor kann über Netzwerksteuerung fern verwaltet werden.

      Dank der Netzwerksteuerfunktion lässt sich der Monitor über das RS232-Protokoll fernbedienen und fern einstellen.

      VGA-Durchschleifbetrieb ermöglicht eine Reihenschaltung mit anderen Monitoren

      Über die Reihenschaltung können Inhalte von einer Quelle effektiv an mehrere Monitore an verschiedenen Standorten in einem Gebäude verteilt und gesteuert werden.

      Erweiterte Funktion gegen Geisterbilder

      Statische Bilder, die für längere Zeit auf dem Bildschirm bleiben, können auf LCD-Bildschirmen ein "Geisterbild" hinterlassen. Obwohl diese Geisterbilder auf LCD-Bildschirmen nicht dauerhaft verbleiben, sind sie am Einsatzort, an denen ständig Inhalte angezeigt werden, unerwünscht.

      Kompatibel mit RoHS-Normen zum Schutz der Umwelt

      Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.

      Erweiterte Zoomfunktion unterstützt Anwendungen mit geteilter Matrix

      Durch die interne Zoom-Funktion lässt sich auf einfache Weise ohne teure externe Geräte eine Videowandmatrix erstellen. Eine Vidiwall mit 25 Monitoren (je 5 horizontal und vertikal) ist möglich.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        116.8  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        46  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        Pixelgröße
        0,53025 x 0,53025 mm
        Optimale Auflösung
        1.920 x 1.080 bei 60 Hz
        Helligkeit
        450  cd/m²
        Display-Farben
        16,7 Millionen Farben
        Kontrastverhältnis (Standard)
        1500:1
        Reaktionszeit (Standard)
        6  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        178  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        178  Grad
        Bildoptimierung
        • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
        • 3D-Kammfilter
        • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
        • Bild im Bild
        • Progressive Scan
        • 3D MA Deinterlacing
        Horizontale Abtastfrequenz
        31,5 - 91,1 kHz
        Vertikale Abtastfrequenz
        58 - 85 Hz
        Bildschirmtyp
        Full HD-LCD-Display, W-UXGA Act. Matrix

      • Anschlüsse

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-out D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-Sub9-Ausgang
        • 1 x 3,5-mm-PC-Audioeingang
        AV-Eingang
        • 2 x HDMI
        • 1 x Component (YPbPr)
        • 1 x Audio (L/R) für YPbPr
        • Composite (FBAS) x 2
        • 1 x S-Video
        • 2x Audio (L/R) für FBAS & S-Video
        AV-Ausgang
        • 1 x Composite (FBAS)
        • 1 x Audio (L/R)
        bessere Anschlussmöglichkeiten
        Anschluss für externen Lautsprecher

      • Komfort

        Positionierung
        • Hochformat
        • Querformat
        Behördliche Zulassung
        • CE-Zeichen
        • RoHS
        • FCC Class A
        • UL
        OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige)
        • Englisch
        • Französisch
        • Deutsch
        • Italienisch
        • Spanisch
        • Polnisch
        • Türkisch
        • Russisch
        Über das Netzwerk steuerbar
        RS232
        VESA-Halterung
        400 x 200 mm
        Abnehmbare Audiogeräte
        2 x 7 Watt Lautsprecher (optional)

      • Leistung

        Netzstrom
        90 bis 264 VAC, 50/60 Hz
        Verbrauch (eingeschaltet)
        165 W (regulär)
        Standby-Stromverbrauch
        < 5 W

      • Unterstützte Display-Auflösung

        Computerformate
        • 640 x 480, 60, 75 Hz
        • 720 x 400 bei 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1.024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1.280 x 768, 60 Hz
        • 1.360 x 768, 60 Hz
        • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
        • 1.920 x 1.080, 50, 60 Hz
        Videoformate
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p bei 50/60 Hz
        • 1.080i, 50, 60 Hz
        • 1.080p, 60 Hz

      • Abmessungen

        Gerätehöhe (inkl. Fuß)
        705  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß) (Zoll)
        27.8  Zoll
        Gerätebreite
        1122  mm
        Gerätetiefe (inkl. Fuß)
        406  mm
        Gerätehöhe
        663  mm
        Gerätetiefe
        138  mm
        Gerätetiefe (inkl. Fuß) (Zoll)
        16.0  Zoll
        Gerätebreite (Zoll)
        44,2  Zoll
        Gerätehöhe (Zoll)
        26.1  Zoll
        Gerätetiefe (Zoll)
        5,4  Zoll
        MTBF
        50.000 (ohne CCFL 60.000) Stunden

      • Technische Daten

        Temperaturbereich (in Betrieb)
        0 .. 40  °C
        Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich
        5 % - 90 %

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Videowiedergabe
        • NTSC
        • PAL
        • Secam

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • HDMI-DVI-Adapterkabel
        • VGA-Kabel
        • Fernbedienung
        • Batterien für Fernbedienung
        • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
        • Netzkabel
        • Kurzanleitung
        Optionales Zubehör
        • Tischhalterung BM05211
        • Lautsprecher BAL4631S1
        • Deckenmontage BM04111&BM01111
        • Feste Wandhalterung BM02111
        • Bewegl. Wandhalterung BM04111&BM02212

      • Verschiedenes

        Rahmen
        Metallic Anthrazit
        Gewährleistung
        Europa/Nordamerika: 3 Jahre

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • HDMI-DVI-Adapterkabel
      • VGA-Kabel
      • Fernbedienung
      • Batterien für Fernbedienung
      • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
      • Netzkabel
      • Kurzanleitung
      • Optionales Zubehör: Tischhalterung BM05211
      • Optionales Zubehör: Lautsprecher BAL4631S1
      • Optionales Zubehör: Deckenmontage BM04111&BM01111
      • Optionales Zubehör: Feste Wandhalterung BM02111
      • Optionales Zubehör: Bewegl. Wandhalterung BM04111&BM02212
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