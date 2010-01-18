Der 81 cm (32") LCD-Monitor umfasst selbst für anspruchsvolle Anwendungen eine Vielzahl an Funktionen und lässt sich über ein Netzwerk steuern. Als Netzwerkmonitor in professionellen Umgebungen oder als Display in öffentlichen Bereichen bietet diese Lösung ein optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis.
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LCD-Monitor
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Der beste Allround-Monitor für Public Signage
für die Verwendung im Innenbereich
81 cm (32")
Multimedia
HD Ready
HDMI-Eingang für volldigitale High Definition mit nur einem Kabel
HDMI bietet eine dekomprimierte RGB-Verbindung von der Quelle zum Bildschirm. Durch das Wegfallen der Umwandlung in analoge Signale ermöglicht es eine makellose Übertragung. Das rauschfreie Signal verringert das Flimmern und macht das Bild klarer. HDMI garantiert durch intelligente Kommunikation mit dem Quellgerät die höchste Ausgabeauflösung. Der HDMI-Eingang ist vollständig rückwärtskompatibel, umfasst jedoch Digital Audio. HDMI verwendet den HDCP-Kopierschutz.
SmartPower zur Energieeinsparung
Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.
Entwickelt für eine Verwendung rund um die Uhr
Da die Geschäftswelt niemals schläft, sind unsere Signage-Monitore für den Gebrauch rund um die Uhr entwickelt. Durch die Vorteile hochwertiger Komponenten für eine hohe Qualität, können Sie sich auf diese Modellreihe rund um die Uhr verlassen.
WXGA, Breitbildformat 1.366 x 768 Auflösung für schärfere Darstellung
LCD-Displays mit XGA-Auflösung können im Breitformat 1.366 x 768 Pixel anzeigen. Zusätzlich können durch WXGA Bilder auf dem Monitor im Vollbildmodus ohne Zeilensprung dargestellt werden. Das garantiert eine bessere Anzeigeleistung und feine farbliche Nuancen.
Erweiterte Zoomfunktion unterstützt Anwendungen mit geteilter Matrix
Durch die interne Zoom-Funktion lässt sich auf einfache Weise ohne teure externe Geräte eine Videowandmatrix erstellen. Eine Vidiwall mit 25 Monitoren (je 5 horizontal und vertikal) ist möglich.
Erweiterte Funktion gegen Geisterbilder
Statische Bilder, die für längere Zeit auf dem Bildschirm bleiben, können auf LCD-Bildschirmen ein "Geisterbild" hinterlassen. Obwohl diese Geisterbilder auf LCD-Bildschirmen nicht dauerhaft verbleiben, sind sie am Einsatzort, an denen ständig Inhalte angezeigt werden, unerwünscht.
Kompatibel mit RoHS-Normen zum Schutz der Umwelt
Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.
Fernsteuerung und -konfiguration über RS232
Mit der Fernsteuerung kann der Benutzer die Displays per Fernzugriff über das RS232-Protokoll steuern und einstellen. Über CEC-Befehle erhalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über alle Displays in Ihrem Signage-Netzwerk.
Hochformatfunktion
Dieses Display kann auch sicher und verlässlich bei vertikaler Installation verwendet werden.
VGA-Durchschleifbetrieb
Schließen Sie mehrere Displays an, um eine Videowand mit bis zu 150 Displays über eine VGA-Reihenschaltung zu erstellen und so das visuelle Erlebnis zu optimieren. Ohne zusätzliche benötigte Hardware sind sie genauso einfach zu installieren, wie sie das Publikum begeistern.