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    • Leuchtende Sichtbarkeit bei jeder Lichtbedingung Leuchtende Sichtbarkeit bei jeder Lichtbedingung Leuchtende Sichtbarkeit bei jeder Lichtbedingung

      Signage Solutions H-Line-Monitor

      75BDL4003H/02

      Leuchtende Sichtbarkeit bei jeder Lichtbedingung

      Die extrem hellen Philips H-Line Displays sind Tag und Nacht sichtbar. Atemberaubende Klarheit und Kontraste machen dieses Display zur perfekten Lösung für Präsentationen mit ansprechenden Inhalten in Fenstern und helleren Standorten.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      H-Line-Monitor

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      Leuchtende Sichtbarkeit bei jeder Lichtbedingung

      Extrem helles 24/7-Display

      • 189 cm (75")
      • 3000 cd/m²
      • Ultra HD
      CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

      CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

      Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.

      OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung

      OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung

      Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen PC oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul direkt in Ihren professionellen Monitor von Philips. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.

      FailOver. Damit nie ein leerer Bildschirm angezeigt wird

      FailOver ist für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung und eine revolutionäre Technologie, die bei Ausfall des Media Players automatisch gesicherte Inhalte auf dem Display wiedergibt. Wählen Sie einfach eine primäre Eingangsverbindung und eine FailOver-Verbindung aus und Sie können direkt Inhalte schützen.

      Android-Verarbeitungsleistung mit optionalem CRD50-Modul hinzufügen

      Integrieren Sie ein Android System-on-Chip (SoC) in Ihren professionellen Monitor von Philips. Das optionale CRD50-Modul ist ein OPS-Gerät, das Android-Verarbeitungsleistung ohne Kabel ermöglicht. Schieben Sie es einfach in den OPS-Steckplatz, der alle erforderlichen Verbindungen enthält, um das Modul ausführen zu können (einschließlich Stromversorgung).

      Für extreme Bedingungen entwickelt

      Verbessertes Wärmemanagement, Panels mit hohen TNI-Flüssigkristallen und eingebauten Temperatursensoren für hohe Umgebungstemperaturen. Display-Helligkeit von bis zu 2.500 cd/m² bei sehr hellem Umgebungslicht. Display-Polarisator kompatibel mit polarisierter Sonnenbrille für bessere Lesbarkeit der Inhalte.

      Straßenschilder mit besonders hoher Helligkeit

      Ultrahelle, auf die Straße gerichtete Digitalanzeigen sorgen für Aufmerksamkeit bei allen Lichtbedingungen, steigern die Ladensichtbarkeit und ziehen Kunden an. Eine spektakuläre Helligkeit von bis zu 3.000 cd/m² sorgt für hohe Sichtbarkeit und eine klare Bildqualität, selbst bei extremen Lichtbedingungen.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        189.3  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        74.5  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        Auflösung des Displays
        3.840 x 2.160
        Pixelgröße
        0,429 x 0,429 mm
        Optimale Auflösung
        3.840 x 2.160 bei 60 Hz
        Helligkeit
        3000  cd/m²
        Display-Farben
        1,07 Milliarden
        Kontrastverhältnis (Standard)
        1200:1
        Dynamisches Kontrastverhältnis
        500.000:1
        Reaktionszeit (Standard)
        8  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        178  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        178  Grad
        Bildoptimierung
        • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
        • Progressive Scan
        • Dynamische Kontrastoptimierung
        Panel-Technologie
        IPS

      • Konnektivität

        Audio-Ausgang
        3,5-mm-Buchse
        Video-Eingang
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-I (digital + analog) 1 x
        • 3 x HDMI 2.0
        Audio-Eing.
        3,5-mm-Buchse
        Weitere Anschlüsse
        • OPS
        • 2 x USB 2.0
        Video Output (Video-Ausgang)
        • 1 x DisplayPort 1.2
        • 1 x HDMI 2.0
        Externe Steuerung
        • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse
        • RJ45
        • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse

      • Komfort

        Positionierung
        • Querformat (24/7)
        • Hochformat (24/7)
        Bildschirmschonerfunktionen
        Pixel Shift, geringe Helligkeit
        Tastatursteuerung
        • Ausgeblendet
        • Sperrbar
        Fernbedienungssignal
        Sperrbar
        Signaldurchschleifung
        • DisplayPort
        • RS232
        • HDMI
        • IR-Durchschleifbetrieb
        Einfache Installation
        • Tragegriffe
        • Intelligente Befestigungsmöglichkeit
        Energiesparfunktionen
        SmartPower
        Über das Netzwerk steuerbar
        • RS232
        • LAN (RJ45)

      • Ton

        Integrierte Lautsprecher
        2 x 10 W RMS

      • Leistung

        Netzstrom
        100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
        Verbrauch (normal)
        510  W
        Verbrauch (max.)
        790
        Standby-Stromverbrauch
        <0,5 W

      • Unterstützte Display-Auflösung

        Computerformate
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 720 x 400 bei 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1.024 x 768, 60 Hz
        • 1.280 x 768, 60 Hz
        • 1.280 x 800, 60 Hz
        • 1.280 x 1.024, 60 Hz
        • 1.360 x 768, 60 Hz
        • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
        • 1.920 x 1.080, 60 Hz
        • 1.920 x 1.200, 60 Hz
        • 3.840 x 2.160, 30 Hz
        • 3.840 x 2.160, 60 Hz
        Videoformate
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 1.080i bei 25/30 Hz
        • 1.080p bei 50/60 Hz
        • 3.840 x 2.160, 30 Hz
        • 3.840 x 2.160, 60 Hz

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        1688,2  mm
        Produktgewicht
        54,1  kg
        Gerätehöhe
        966,6  mm
        Gerätetiefe
        111,1  mm
        Gerätebreite (Zoll)
        66,46  Zoll
        Gerätehöhe (Zoll)
        38.06  Zoll
        Wandhalterung
        600 x 400 mm, M8
        Gerätetiefe (Zoll)
        4.37  Zoll
        Rahmenbreite
        18,8 (einheitlicher Rahmen)
        Gerätegewicht (lb)
        119,27  lb
        Intelligente Befestigungsmöglichkeit – Breite
        180  mm
        Intelligente Befestigungsmöglichkeit – Höhe
        300  mm

      • Betriebsbedingungen

        Höhenlage
        0 bis 3.000 m
        Temperaturbereich (in Betrieb)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50.000  Stunde(n)
        Relative Luftfeuchtigkeit
        20 ~ 80  %
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 ~ 60  °C
        Achtung
        Nicht ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen in direktem Sonnenlicht betreiben.

      • Multimedia-Anwendungen

        USB-Videowiedergabe
        • AVI
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TTS
        • VOB
        USB-Bildwiedergabe
        • BMP
        • JPEG
        • PNG

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Rahmenausrichtungsset
        • Philips Logo (1 x)
        • RS232 Daisy-Chain-Kabel
        • 3 x Kabelklemmen
        • 1 x Abdeckung und Schraube für AC-Schalter
        • USB-Abdeckung und Schrauben
        • Netzkabel
        • HDMI-Kabel
        • 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m)
        • Kit für offenen Rahmen
        • Kurzanleitung (1 x)
        • Fernbedienung und AAA-Batterien
        • RS232-Kabel

      • Sonstiges

        Bildschirmanzeigesprachen
        • Arabisch
        • Englisch
        • Französisch
        • Deutsch
        • Italienisch
        • Japanisch
        • Polnisch
        • Portugiesisch
        • Russisch
        • Spanisch
        • Chinesisch
        • Türkisch
        • Chinesisch (traditionell)
        Gewährleistung
        3 Jahre Garantie
        Behördliche Zulassung
        • CE
        • CB
        • EAC
        • UL

      Badge-D2C

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