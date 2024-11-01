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75BDL4003H/02
Leuchtende Sichtbarkeit bei jeder Lichtbedingung
Die extrem hellen Philips H-Line Displays sind Tag und Nacht sichtbar. Atemberaubende Klarheit und Kontraste machen dieses Display zur perfekten Lösung für Präsentationen mit ansprechenden Inhalten in Fenstern und helleren Standorten.
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H-Line-Monitor
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Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.
Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen PC oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul direkt in Ihren professionellen Monitor von Philips. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.
FailOver ist für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung und eine revolutionäre Technologie, die bei Ausfall des Media Players automatisch gesicherte Inhalte auf dem Display wiedergibt. Wählen Sie einfach eine primäre Eingangsverbindung und eine FailOver-Verbindung aus und Sie können direkt Inhalte schützen.
Integrieren Sie ein Android System-on-Chip (SoC) in Ihren professionellen Monitor von Philips. Das optionale CRD50-Modul ist ein OPS-Gerät, das Android-Verarbeitungsleistung ohne Kabel ermöglicht. Schieben Sie es einfach in den OPS-Steckplatz, der alle erforderlichen Verbindungen enthält, um das Modul ausführen zu können (einschließlich Stromversorgung).
Verbessertes Wärmemanagement, Panels mit hohen TNI-Flüssigkristallen und eingebauten Temperatursensoren für hohe Umgebungstemperaturen. Display-Helligkeit von bis zu 2.500 cd/m² bei sehr hellem Umgebungslicht. Display-Polarisator kompatibel mit polarisierter Sonnenbrille für bessere Lesbarkeit der Inhalte.
Ultrahelle, auf die Straße gerichtete Digitalanzeigen sorgen für Aufmerksamkeit bei allen Lichtbedingungen, steigern die Ladensichtbarkeit und ziehen Kunden an. Eine spektakuläre Helligkeit von bis zu 3.000 cd/m² sorgt für hohe Sichtbarkeit und eine klare Bildqualität, selbst bei extremen Lichtbedingungen.
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Konnektivität
Komfort
Ton
Leistung
Unterstützte Display-Auflösung
Abmessungen
Betriebsbedingungen
Multimedia-Anwendungen
Zubehör
Sonstiges
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