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      Professional TV

      65HFL2859T/12

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Erfreuen Sie Ihre Gäste

      Zeigen Sie Ihren Gästen mit diesem preiswerten Professional TV, wie sehr sie Ihnen am Herzen liegen. Genießen Sie die spezielle Hotelausstattung wie eine Willkommensseite mit Begrüßungsbild, Installation über USB sowie das Sperren des Menüs und der Bedienelemente.

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      Professional TV
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      Professional TV

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      recurring payment

      Erfreuen Sie Ihre Gäste

      mit elegantem Design

      • 164 cm (65") Studio
      • 4K Ultra HD
      • DVB-T2/T/C HEVC
      Begrüßen Sie Ihre Gäste mit einer personalisierbaren Willkommensseite

      Begrüßen Sie Ihre Gäste mit einer personalisierbaren Willkommensseite

      Eine Willkommensseite wird jedes Mal angezeigt, wenn der Fernseher eingeschaltet wird. Die Willkommensseite kann bei der Installation mit einem Begrüßungsbild im PNG-Format einfach angepasst und individuell gestaltet werden.

      USB-Klonen von Einstellungen für schnelles Installieren

      USB-Klonen von Einstellungen für schnelles Installieren

      Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

      USB zur Multimedia-Wiedergabe

      USB zur Multimedia-Wiedergabe

      Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

      4K Ultra HD: noch nie dagewesene Auflösung

      Dank der viermal höheren Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full HD-Fernseher sehen Sie fern wie nie zuvor. 3.840 x 2.160 Pixel sorgen für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine neue Welt.

      Eine kombinierte Senderliste für analoge und digitale Sender

      Eine kombinierte Senderliste für digitale und analoge Sender. Dadurch hat der Gast die Möglichkeit, nahtlos zwischen analogen und digitalen Sendern zu wechseln.

      Erweiterte Lautstärkeregelung, um Störung der Gäste zu vermeiden

      Mit der erweiterten Lautstärkeregelung können Sie die Lautstärke des Fernsehers beim Einschalten einstellen und den Lautstärkebereich festlegen, in dem der Fernseher betrieben werden darf, um hohe Lautstärken und somit eine Störung der Zimmernachbarn zu vermeiden.

      Verhindern Sie unbefugte Nutzung durch die lokale Steuerungssperre

      Durch Aktivieren oder Deaktivieren der lokalen Steuerungssperre kann der Administrator eine unbefugte Nutzung des Fernsehers über die Steuerungstasten verhindern und so entsprechend Kosten sparen.

      Sperre für Installationsmenü

      Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuinstallation.

      Niedriger Stromverbrauch

      Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Seitenverhältnis
        16:9
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        65  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        164  cm
        Anzeige
        4K Ultra HD LED
        Auflösung des Displays
        3.840 x 2.160p
        Helligkeit
        350  cd/m²
        Kontrastverhältnis (Standard)
        4.000
        Blickwinkel
        178 º (H)/178 º (V)

      • Unterstützte Display-Auflösung

        HDMI
        Bis zu 3.840 x 2.160p bei 60 Hz
        Tuner
        • T2 HEVC: bis zu 3.840 x 2.160 bei 60 Hz
        • Sonstiges: bis zu 1.920 x 1.080p bei 60 Hz
        USB
        • HEVC: bis zu 3.840 x 2.160 bei 60 Hz
        • Sonstiges: bis zu 1.920 x 1.080p bei 60 Hz

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (bis zu 2.160p60)
        Analoges Fernsehen
        • PAL
        • Secam

      • Eigenschaften

        Benutzerfreundlichkeit
        • Bildeinstellung
        • Toneinstellung
        Digitale Dienste
        • Untertitel
        • Videotext
        • MHEG
        • Now&Next
        • 8d EPG
        Lokale Steuerung
        Tastatur (6 Tasten)

      • Funktionen für Hotels

        Hotelmodus
        • Lokale Steuerungssperre
        • Menüsperre
        • Installationsmenüsperre
        • Lautstärkebegrenzung (inkl. HP)
        Gefängnismodus
        • Hochsicherheitsmodus
        • TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
        Timer
        • Sleep-Timer
        • Weckfunktion
        Einschaltsteuerung
        • Sender/Quelle:
        • Bildeinstellung
        • Lautstärke (inkl. HP)
        Diebstahlsicherung
        Kensington-Sicherung
        Leistungsregelung
        Grün/Schnelle Inbetriebnahme
        Ihre Marke
        Willkommenslogo
        Klonen und Firmware-Aktualisierung
        • über USB
        • Instant Initial Cloning
        Steuerung
        Sperren von automatischen Senderaktualisierungen
        Fernbedienung
        • Für Kabelbinder
        • Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
        Programme
        • Kombinierte Liste
        • Offline-Sender-Editor

      • Funktionen für Krankenhäuser

        Steuerung
        Multi-Remote Control
        Komfort
        Kopfhörerausgang

      • Multimedia

        Unterstützte Video-Wiedergabe
        • Dateien: AVI, MKV
        • Formate: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        Unterstützte Musikformate
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 bis v9.2)
        Unterstützte Untertitelformate
        • SRT
        • SSA SUB
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        Unterstützte Bildformate
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        Unterstützte Videoauflösung bei USB
        bis zu 1.920 x 1.080 p bei 30 Hz
        Multimedia-Anschlüsse
        USB

      • Audio

        Soundausgabeleistung
        16 (2 x 8)  W
        Lautsprecher
        • 2.0
        • Nach unten gerichtet
        Audiofunktionen
        • Equalizer
        • Balance
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Dynamischer Bass
        • Dolby MS10

      • Leistung

        Netzstrom
        220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
        Umgebungstemperatur
        5 °C bis 45 °C
        Standby-Stromverbrauch
        < 0,3 W
        Energieeffizienzklasse
        A+
        Stromversorgung mit EU-Energie-Label
        118  W
        Energiesparfunktionen
        Eco-Modus
        Jährlicher Energieverbrauch
        172  kWh

      • Zubehör

        Inklusive
        • Fernbedienung 22AV1407A/12
        • 2 x AAA-Batterien
        • Edge-Standfuß
        • Garantiekarte
        • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
        Optional
        Konfiguration RC 22AV9573A

      • Anschlüsse unten

        HDMI1
        • HDMI 2.0
        • HDCP 2.2
        Antenne
        IEC-75
        Digitaler Audio-Ausgang
        Optisch
        VGA-Eingang
        D-Sub, 15-polig

      • Seitliche Anschlüsse

        USB 2
        USB 2.0
        CI-Steckplatz
        CI+ 1.3
        HDMI2
        • HDMI 2.0
        • HDCP 2.2
        • ARC
        Kopfhörerausgang
        Mini-Buchse

      • Rückseitige Anschlüsse

        Scart
        • FBAS
        • RGB
        • SVHS
        Komponente
        YPbPr + L/R-Cinch
        AV-Eingang
        CVBS freigegeben mit YPbPr
        USB1
        USB 2.0

      • bessere Anschlussmöglichkeiten

        EasyLink (HDMI CEC)
        • System-Start
        • System-Standby
        • Weiterleitung von Fernbedienungssignalen

      • Design

        Farbe
        Schwarz

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        1460  mm
        Gerätehöhe
        838  mm
        Gerätetiefe
        50  mm
        Produktgewicht
        36,9  kg
        Gerätebreite (inkl. Fuß)
        1460  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß)
        903  mm
        Gerätetiefe (inkl. Fuß)
        345  mm
        Produktgewicht (inkl. Standfuß)
        37.5  kg
        Kompatible Wandhalterung
        • M6
        • 400 x 400 mm

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Batterien für Fernbedienung
      • Fernbedienung
      • Standfuß
      • Garantiekarte
      Badge-D2C

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      • Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.
      • Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
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