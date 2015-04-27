Umweltfreundliches Design und schwer entflammbares Gehäuse

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Philips. Die Fernseher von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit, die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. Die Fernseher von Philips verfügen auch über ein spezielles, schwer entflammbares Gehäuse. Tests, die von unabhängigen Stellen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fernseher von Philips im Gegensatz zu anderen Fernsehern von externen Quellen ausgelöste Brände nicht verstärken.