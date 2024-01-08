Philips Support Während des Mixens laufen Lebensmittel aus dem Becher

Um ein Auslaufen beim Mixen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Becher ordnungsgemäß verriegelt ist, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.

Verriegeln des Bechers am Hauptgerät Setzen Sie den Becher auf das Hauptgerät, wobei der Deckel nach oben gerichtet ist. Richten Sie das Mixen-Symbol auf dem Becher an dem Entriegelungssymbol auf dem Hauptgerät aus. Drehen Sie den Becher im Uhrzeigersinn, bis er fest im Hauptgerät sitzt. Stellen Sie sicher, dass Sie den Becher einmal vollständig im Uhrzeigersinn drehen, bis das Mixen-Symbol auf dem Becher mit dem Verriegelungssymbol auf dem Hauptgerät ausgerichtet ist, sodass die Kerbe unter dem Griff in den Verriegelungsbereich einrastet Die Abbildungen unten zeigen, wie die Symbole korrekt ausgerichtet werden. Die Abbildungen unten zeigen, wie die Symbole korrekt ausgerichtet werden.