Mein kabelloser Philips Staubsauger der 7000er hat eine geringe Saugleistung
Wenn die Saugleistung Ihres kabellosen Philips Staubsaugers der 7000er Serie nicht den Erwartungen entspricht, kann es dafür mehrere Gründe geben: Suchen Sie den Modellnamen Ihres Staubsaugers auf dem Griff und erfahren Sie in den folgenden Abschnitten, wie Sie dieses Problem einfach selbst lösen können.
Der Filter und/oder der Zyklon sind verschmutzt Wenn der Filter und/oder Zyklon (farbiger Teil im Staubbehälter) verschmutzt sind, wird die Saugleistung verringert. Um dieses Problem zu lösen, befolgen Sie die Anweisungen zum Reinigen beider Teile:
Staubbehälter/Zyklon
Schalten Sie das Gerät aus (Abb. A1).
Entfernen Sie den Behälter, indem Sie die Taste drücken, während Sie das Gerät in einem 45-Grad-Winkel halten (Abb. 2).
Heben Sie das farbige Teil an, um Zugang zum Behälter zu erhalten (Abb. A3). Achten Sie darauf, Haare und Schmutzreste zu entfernen, die sich im Zyklon verfangen haben.
Leeren Sie den Staubbehälter (Abb. A4).
Reigen Sie den Staubbehälter unter fließendem Wasser aus dem Wasserhahn. Bitte säubern Sie keine Teile in der Spülmaschine (Abb. A5).
Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen (Abb. A6-A7).
Filter
Entfernen Sie das Filtergehäuse vom farbigen Teil, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. B8).
Nehmen Sie den abwaschbaren Schaumfilter aus dem Filtergehäuse (Abb. B9).
Klopfen Sie beide Teile über einem Abfallbehälter aus, um sie zu säubern (Abb. B10).
Spülen Sie den Schaumstofffilter (Abb. B11) aus und drücken Sie ihn zusammen, bis sauberes Wasser austritt (Abb. B12). Achtung: Das Filtergehäuse darf nicht abgespült werden.Hinweis: Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, halten Sie den Filter mit der Filterlasche nach unten und lassen Wasser hindurchfließen, sodass tief anhaftender Staub ausgewaschen wird.
Lassen Sie den Filter 24 Stunden trocknen (Abb. B13).
Bauen Sie die Teile wieder zusammen (Abb. B14-16).
Der Staubbehälter ist nicht richtig am Gerät angebracht Wenn der Staubbehälter nicht richtig angebracht ist, kann dies zu Problemen mit der Saugleistung führen. Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter ordnungsgemäß befestigt ist, indem Sie zuerst die Oberseite des Behälters ausrichten, bevor Sie ihn an seinen Platz schwenken. Im folgenden Video sehen Sie dies bei 1:10-1:15.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Oberseite des Behälters ausrichten, bevor Sie ihn an seinen Platz einrasten.
Stellen Sie bei regelmäßiger Verwendung des Gerätes sicher, dass Sie den Filter mindestens einmal pro Monat reinigen.
Weitere genaue Anweisungen finden Sie im folgenden Video.
Ein Objekt sitzt im Bereich des Luftstroms fest Externe Objekte können im Luftdurchlass stecken bleiben. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Düse, indem Sie die Schritte in der Bedienungsanleitung oder im folgenden Video beachten. Überprüfen Sie den Schlauch, indem Sie ihn vom Hauptgerät entfernen. Überprüfen Sie auch den Griff auf feststeckende Gegenstände. Entfernen Sie den Gegenstand aus der Düse oder dem Rohr und starten Sie das Gerät neu. Es ist kein Filter im Gerät vorhanden Wenn der Filter nicht im Gerät ist, kann dies zu Problemen mit der Saugleistung führen. Vergewissern Sie sich, dass sich der Filter im Gerät befindet und richtig eingesetzt ist. Wenn Sie den Staubbehälter an das Gerät anschließen, müssen Sie zunächst die Oberseite des Staubbehälters ausrichten, bevor Sie ihn an seinem Platz einsetzen. Wenn Sie die oben genannten Punkte überprüft haben und das Gerät immer noch eine niedrigere Saugleistung als gewöhnlich hat, bringen Sie es zu einem Philips Servicecenter oder kontaktieren Sie uns unter www.philips.com/support.
Der Staubbehälter ist voll Wenn der Staubbehälter Ihres Philips Staubsaugers voll ist, ist die Saugleistung geringer als üblich. Leeren Sie den Staubbehälter, um wieder eine ausreichende Saugleistung zu erhalten (Abb. A1-A3).
Der Filter ist verschmutzt Wenn der Filter verschmutzt ist, werden Sie feststellen, dass die Saugleistung abnimmt. Um dieses Problem zu beheben, befolgen Sie diese Anweisungen zum Reinigen des Filters:
Entfernen Sie den Staubbehälter aus dem Gerät (Abb. B2).
Nehmen Sie das Filtergehäuse aus dem Staubbehälter und dann den abwaschbaren Schaumfilter aus dem Filtergehäuse heraus (Abbildungen B3-B4).
Klopfen Sie den Schaumstofffilter über einem Abfallbehälter aus, um losen Schmutz zu entfernen, und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser aus (Abb. B5). Das Filtergehäuse darf nicht gewaschen werden.
Winden Sie den Filter mehrfach so oft aus, bis nur noch sauberes Wasser austritt (Abbildungen B6-B7).
Klopfen Sie das Filtergehäuse über einem Abfallbehälter aus (Abb. B8).
Lassen Sie den Filter 24 Stunden trocknen (Abbildung B9).
Bauen Sie die Teile wieder zusammen (Abbildung B10).
Weitere Informationen finden Sie im Video unten.
Hinweis: Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Filter Ihres Staubsaugers monatlich zu reinigen und alle 6 Monate zu wechseln.
Der Staubbehälter und/oder der Zyklon sind verschmutzt Wenn der Staubbehälter und/oder Zyklon (farbiger Teil im Staubbehälter) verschmutzt sind, werden Sie feststellen, dass die Saugleistung abnimmt. Um dieses Problem zu beheben, befolgen Sie diese Anweisungen zur Reinigung beider Teile:
Schalten Sie das Gerät aus.
Entfernen Sie den Staubbehälter aus dem Gerät (Abb. A1).
Nehmen Sie den Deckel ab und leeren Sie den Staubbehälter (Abbildungen A2-A3). Stellen Sie sicher, dass auch Haare und Schmutz, die in der Zyklonkammer feststecken, entfernt werden.
Nehmen Sie den Filter heraus undreinigen Sie das Innere des Staubbehälters mit Wasser oder einem feuchten Lappen (Abb. 5-6). Nicht in der Spülmaschine reinigen.
Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen (Bilder 6-9).
Die Bürstenrolle ist blockiert Schmutz oder Haare können sich in der Bürste Ihres kabellosen Philips Staubsaugers verfangen. Dies kann dazu führen, dass die Bürstenrolle klemmt, und Sie bemerken, dass die Saugleistung abnimmt.Um dieses Problem zu lösen, befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte zur Reinigung der Bürste Ihres Staubsaugers:
Nehmen Sie die Bürste mit der Easy-Taste heraus, und nehmen Sie die seitliche Kappe ab (Abb. 1-3).
Ziehen Sie alle Haarsträhnen an der Bürste und unter der Kappe von Hand heraus, oder verwenden Sie eine Schere (Abb. 4).
Setzen Sie die seitliche Kappe wieder auf, bis sie hörbar einrastet, und lassen Sie dann die Bürste wieder einrasten (Abb. 5-7).Der Staubsauger ist nun wieder einsatzbereit.
Der Staubbehälterdeckel ist nicht ordnungsgemäß mit dem Staubbehälter verbunden, oder der Staubbehälter ist nicht richtig im Gerät eingesetzt In beiden Fällen kommt es zu einem Verlust der Saugleistung. Achten Sie darauf, den den Staubbehälterdeckel ordnungsgemäß am Staubbehälter und den Staubbehälter am Gerät zu befestigen (siehe Abbildung unten). Im Gerät ist kein Filter vorhanden . Vergewissern Sie sich, dass sich der Filter im Gerät befindet und richtig zusammengesetzt ist (siehe Abbildung unten). Wenn Sie die oben genannten Punkte überprüft haben und das Gerät immer noch eine niedrigere Saugleistung als gewöhnlich hat, bringen Sie es zu einem Philips Servicecenter oder kontaktieren Sie uns unter www.philips.com/support.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:FC6826/01R1 , XC7042/01R1 , FC6823/01R1 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›