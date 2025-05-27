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    Philips Support

    Die Philips Avent Baby Monitor+ App sendet mir falsche Benachrichtigungen

    Veröffentlicht am 27. Mai 2025

    Der Empfang falscher Benachrichtigungen kann dadurch verursacht werden, dass die Empfindlichkeit Ihres Geräts zu hoch eingestellt ist. Reduzieren Sie die Empfindlichkeit, um diese Benachrichtigungen zu vermeiden.  Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um mehr darüber zu erfahren.

    Wenn Sie zu viele Benachrichtigungen bei Geräuschen oder Bewegungen erhalten, gehen Sie wie folgt vor: 

    • Öffnen Sie Baby Monitor+ und gehen Sie zu Einstellungen > Warnmeldungen und Benachrichtigungen (siehe Abbildung 1 unten).

    • Wählen Sie Geräuscherkennung oder Bewegungserkennung aus (siehe Abbildungen 2 und 3 unten).

    • Verringern Sie die Empfindlichkeitsstufe, um die Anzahl der Warnmeldungen zu verringern, die durch kleinere Geräusche oder Bewegungen ausgelöst werden. 

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