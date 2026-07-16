Philips Support Ich habe Schmerzen oder Beschwerden beim Abpumpen

Auch wenn eine anfängliche Empfindlichkeit normal sein kann, sollte das Abpumpen nicht schmerzhaft sein. Schmerzen oder Beschwerden beim Abpumpen werden häufig durch ein Silikonkissen/einen Flansch, eine Brusthaube oder einen Einsatz in der falschen Größe, eine falsche Positionierung der Milchpumpe, ungeeignete Saugeinstellungen oder verschlissene Teile der Milchpumpe verursacht.

Das Abpumpen sollte sich wie ein rhythmisches Ziehen anfühlen. Es sollte sich nicht stechend, brennend, kneifend oder schmerzhaft anfühlen.

Schmerzen und Stress können Ihren Milchspendereflex (Milchejektionsreflex) beeinträchtigen, wodurch die Milch weniger effektiv abgepumpt werden kann. Ein angenehmes Abpumpen fördert sowohl den Milchfluss als auch ein insgesamt positives Abpumperlebnis.

Wenn starke Schmerzen, Blutungen, verletzte Haut oder Anzeichen einer Infektion auftreten, verwenden Sie die Milchpumpe nicht weiter und wenden Sie sich an einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft.

Schritt 1: Saugstufe prüfen Eine zu hohe Saugstufe kann beim Abpumpen zu Beschwerden, empfindlichen Brustwarzen und Schmerzen führen. Pumpen Sie Milch bequem und effizient mit der für Sie angenehmsten Saugstufe ab. Um die Saugstufe zu ermitteln, die für Sie am angenehmsten ist, erhöhen Sie die Saugstärke an der Motoreinheit, bis die höchste Stufe erreicht ist, die Sie ohne Schmerzen tolerieren können. Verringern Sie sie anschließend um ein bis zwei Stufen. Die höchste für Sie angenehme Saugleistung kann je nach Abpumpsitzung und Tageszeit variieren (besonders zwischen Tag und Nacht). Passen Sie daher die Einstellungen an, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein spüren. Wenn das Abpumpen schmerzhaft wird, verringern Sie sofort die Saugstufe. Schritt 2: Sitz der Milchpumpe prüfen Eine falsche Positionierung kann zu Beschwerden, Schmerzen und einem verringerten Milchfluss führen. Prüfen Sie Folgendes: Die Brustwarze befindet sich mittig im Kissen/in der Flansch oder in der Brusthaube.

Das Kissen/der Flansch oder die Brusthaube liegt angenehm an der Brust an.

Die Milchpumpe ist korrekt zusammengesetzt.

Alle Teile der Milchpumpe sind sicher miteinander verbunden. Wenn Sie unsere Hands-free oder vollständig tragbare Milchpumpe verwenden, stellen Sie vor Beginn einer Abpumpsitzung sicher, dass die Auffangbecher korrekt in Ihrem BH positioniert sind. Schritt 3: Passform der Milchpumpe prüfen Ein falscher Sitz ist eine der häufigsten Ursachen für Schmerzen beim Abpumpen. Prüfen Sie Folgendes: Die Brustwarze kann sich während des Abpumpens frei bewegen.

Die Komponenten der Milchpumpe sitzen bequem.

Nichts scheuert oder drückt, verursacht anhaltende Rötungen oder führt dazu, dass die Brustwarze nach dem Abpumpen ungewöhnlich blass aussieht.

Kissen/Flansch, Brusthauben und Einsätze haben die für Sie passende Größe. Nur für die Philips Avent Natural Care Hands-free Wearable und die Philips Avent Hands-free elektrische Milchpumpe Die Größe der Brustwarze kann sich im Laufe der Zeit verändern. Wenn das Abpumpen trotz zuvor gutem Sitz unangenehm geworden ist, überprüfen Sie erneut die Größe der Brusthaube bzw. des Einsatzes. Wenn Brusthaube oder Einsatz nicht richtig sitzen, versuchen Sie es mit einer anderen Größe. Für die Philips Avent Natural Care Hands-free Wearable elektrische Milchpumpe – siehe unseren FAQ-Artikel "Wie wähle ich die richtige Größe für Brusthauben oder Brustwarzeneinsätze für meine Wearable Milchpumpe aus?“ Für die Philips Avent Hands-free elektrische Milchpumpe – siehe unseren FAQ-Artikel "Wie wähle ich die richtige Größe für Brusthaube oder Brustwarzeneinsätze aus?" Schritt 4: Teile der Milchpumpe prüfen Verschlissene oder beschädigte Teile der Milchpumpe können den Komfort und die Abpumpleistung beeinträchtigen.

Überprüfen Sie die Silikonmembran und die anderen Teile der Milchpumpe auf Folgendes: Einrisse

Risse

Löcher

Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen

Wenn Teile beschädigt sind, verwenden Sie sie nicht weiter und ersetzen Sie sie, bevor Sie erneut abpumpen. Schritt 5: Vorbereitungen für eine angenehme Abpumpsitzung treffen Wenn Sie entspannt und bequem sitzen, kann dies den Milchfluss fördern und das Abpumpen angenehmer machen. Vor dem Abpumpen: Setzen Sie sich bequem hin.

Sehen Sie Ihr Baby an, denken Sie an Ihr Baby oder halten Sie ein Foto Ihres Babys bereit, um den Milchfluss zu fördern.

Pumpen Sie nach Möglichkeit in einer ruhigen Umgebung ab.

Legen Sie ein warmes Handtuch auf die Brust.

Massieren Sie die Brust vor dem Abpumpen sanft.

Schließen Sie den Stimulationsmodus der Milchpumpe ab, bevor Sie in den Abpumpmodus wechseln. Schritt 6: Empfindliche Brustwarzen pflegen Wenn Ihre Brustwarzen nach dem Abpumpen empfindlich sind: Lassen Sie sie zwischen den Abpumpsitzungen trocknen.

Verwenden Sie Brustwarzencreme, wenn dies von Ihrem Arzt oder Ihrer medizinischen Fachkraft empfohlen wird.

Verwenden Sie bei Bedarf Stilleinlagen oder Brustschalen, um die Reibung zu verringern. Achten Sie stets auf die Signale Ihres Körpers. Wenn die Schmerzen anhalten, stärker werden oder bei jeder Abpumpsitzung auftreten, verwenden Sie die Milchpumpe nicht weiter und wenden Sie sich an einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft. Bestehen die Beschwerden weiterhin? Wenn nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin Schmerzen oder Beschwerden auftreten: Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Milchpumpe.

Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst

Wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachkraft oder Ihre Stillberaterin bzw. Ihren Stillberater