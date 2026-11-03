Ich verstehe die Leuchten an meiner Milchpumpe nicht

Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Wenn Sie die Bedeutung der Leuchten Ihrer elektrischen Philips Avent Milchpumpe nicht kennen, lesen Sie die folgende Anleitung.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF395/01, SCF395/31, SCF397/31. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Wie oft sollte ich die Teile meiner Milchpumpe austauschen?
Wie sollte ich Muttermilch aufwärmen?
Wie sollte ich abgepumpte Muttermilch aufbewahren?
Welcher Natural Response-Sauger eignet sich für mein Baby am besten?
Wann sollte ich eine Milchpumpe kaufen?
Kann ich Freihandbecher mit anderen Philips Milchpumpen verwenden?