Philips Support
Mein Philips Avent Badthermometer zeigt keine Werte an
Das Philips Avent Badethermometer macht Ihnen das Leben leichter. Wenn es keine Werte anzeigt, muss die Batterie möglicherweise ersetzt werden.
- Nehmen Sie die Messeinheit durch kräftigen Druck aus dem Gummigehäuse (Abb. 1).
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Wassertröpfchen auf der Messeinheit befinden, und trocknen Sie sie mit einem Papiertuch ab.
- Entfernen Sie die 4 Schrauben mit einem kleinen Schraubendreher und nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab (Abb. 2).
- Nehmen Sie die leeren Batterien vorsichtig heraus und legen Sie neue Batterien ein (zwei LR44-Knopfzellen).
- Drehen Sie die Schrauben wieder in das Batteriefach, um es wieder zu schließen.
- Setzen Sie die Messeinheit wieder in das Gummigehäuse ein.
Hinweis: Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien und stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der Verwendung ordnungsgemäß zusammengebaut haben.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/20 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›