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Mein Philips Avent Badthermometer zeigt keine Werte an

Das Philips Avent Badethermometer macht Ihnen das Leben leichter. Wenn es keine Werte anzeigt, muss die Batterie möglicherweise ersetzt werden.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/20 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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