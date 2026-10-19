Meine Philips Espressomaschine entsorgt Kaffeepulver, ohne Kaffee zuzubereiten

Wenn vor der Zubereitung des Kaffees nicht genügend Kaffeebohnen vorhanden sind, wird der Brühvorgang abgebrochen. Das Kaffeepulver wird dann in den Kaffeepulverbehälter geworfen.

Um dies zu verhindern, stellen Sie sicher, dass sich genug Kaffeebohnen und Wasser in der Maschine befinden, bevor Sie Kaffee zubereiten.



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