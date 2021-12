So entkalke ich meine Philips Espressomaschine

Wenn Sie feststellen, dass die Calc/Clean-Anzeige langsam blinkt oder auf dem Display der Maschine eine Aufforderung zum Entkalken angezeigt wird, sollten Sie Ihre Philips Espressomaschine entkalken. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Espressomaschine regelmäßig entkalken, um eine optimale Kaffeetemperatur und einen optimalen Geschmack zu erhalten. Befolgen Sie die Schritte oder sehen Sie sich die Videos zur Vorgehensweise zu Hause an.Bitte beachten Sie, dass Sie beim Entkalken Ihrer Philips Espressomaschine nur den Philips Entkalker verwenden sollten (Entkalkungslösung CA6700).Achten Sie darauf, dass Sie den Entkalkungsvorgang nicht unterbrechen, nachdem er gestartet wurde. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang in einigen Fällen bis zu 30 Minuten dauern kann.Die Anweisungen zum Entkalken Ihrer Espressomaschine können bei jedem Maschinenmodell unterschiedlich sein. Genaue Anweisungen zu Ihrer Maschine finden Sie in der Bedienungsanleitung oder in den Videos auf unserer Seite [Kaffeemaschinenpflege]