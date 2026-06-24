Philips Support Mein Philips Entsafter funktioniert nicht.

Wenn Ihr Philips Entsafter nicht funktioniert, kann das mehrere Gründe haben. Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können.

Der Entsafter ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Wenn Ihr Philips Entsafter nicht ordnungsgemäß angeschlossen wurde, funktioniert er nicht. Stellen Sie sicher, dass er richtig eingesteckt ist. Der Deckel wurde nicht ordnungsgemäß geschlossen. Wenn der Deckel nicht ordnungsgemäß geschlossen ist, funktioniert der Entsafter nicht, da dadurch die Sicherheitsfunktion nicht aktiviert wird. Stellen Sie sicher, dass der Deckel ordnungsgemäß geschlossen ist. Der Verriegelungsarm wurde nicht ordnungsgemäß geschlossen. Wenn der Verriegelungsarm nicht ordnungsgemäß positioniert bzw. geschlossen wurde, funktioniert der Entsafter nicht, da dadurch die Sicherheitsfunktion nicht aktiviert wird. Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungsarm ordnungsgemäß geschlossen ist.