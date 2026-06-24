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Mein Philips Entsafter funktioniert nicht.

Wenn Ihr Philips Entsafter nicht funktioniert, kann das mehrere Gründe haben. Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HR1922/20R1 , HR1856/70R1 , HR1921/20 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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