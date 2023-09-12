Mein kabelloser Philips Staubsauger erzeugt ungewöhnliche Geräusche

Wenn Ihr kabelloser Philips Staubsauger ungewöhnliche Geräusche erzeugt, lesen Sie unseren Artikel unten, um mögliche Ursachen und Lösungen zu finden.
Überprüfen Sie, ob ein Gegenstand in der Düse, dem Rohr oder dem Schlauch Ihres kabellosen Philips Staubsaugers stecken geblieben ist. Manchmal ist der Luftstrom innerhalb des Staubsaugers (teilweise) durch ein Objekt blockiert, das in den entsprechenden Geräteteilen stecken geblieben ist. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie Objekt, bevor Sie mit dem Staubsaugen fortfahren.
Wenn Sie ein anderes Zubehör als gewöhnlich verwenden, bemerken Sie möglicherweise, dass Ihr kabelloser Philips Staubsauger ein anderes Geräusch erzeugt. Überprüfen Sie, ob der Staubsauger wieder ein normales Geräusch erzeugt, wenn Sie das Zubehör nicht länger verwenden. Wenn dem so ist, müssen Sie sich über das Geräusch keine Sorgen machen: das ist ganz normal.
Wenn der Motor- oder Abluftfilter Ihres kabellosen Philips Staubsauger verstopft ist, können dadurch ungewöhnliche Geräusche entstehen. Um dieses Problem zu lösen, reinigen Sie den Filter Ihres Staubsaugers.
Ein weiterer Grund, warum Ihr Staubsauger ungewöhnliche Geräusche erzeugt, sind möglicherweise falsch eingesetzte Filter. Wenn dies der Fall ist, setzen Sie die Filter in ihren gewohnten Platz des Staubsaugers ein.
Genaue Anweisungen zum Einsetzen und Reinigen des Filters finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie im Support-Bereich auf der Online-Produktseite Ihres Staubsaugers finden.
Wenn die Staubbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers voll sind, kann dadurch ein ungewöhnliches Geräusch entstehen. Leeren und reinigen Sie den Staubbehälter, um dieses Problem zu lösen. Genaue Anweisungen zur Reinigung des Staubbehälters finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie im Support-Bereich auf der Online-Produktseite Ihres Staubsaugers finden.
Die folgenden Informationen gelten nur für die kabellosen Serien 7000 und 8000 (Aqua).
Ihr kabelloser Staubsauger der 8000er oder 7000er Serie ist mit einer Bodentypenerkennung ausgestattet. Das Gerät erkennt automatisch den Bodentyp und optimiert die Reinigung für eine ideale Leistung. Diese Funktion kann dazu führen, dass sich das Geräusch des Staubsaugers während des Gebrauchs ändert. Sie müssen nichts verändern, aber wenn Sie lieber mit einer gleichbleibenden Leistung Ihrer Wahl reinigen möchten, deaktivieren Sie diese intelligente Funktion im Menü Ihres Geräts.
Im Video unten (0:34–1:02) finden Sie die Schritte zum Ein- und Ausschalten der Funktion.
Wenn die oben aufgeführten Situationen nicht auf Ihren Fall zutreffen, könnte der Motor des Philips Staubsaugers beschädigt sein. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an uns unter www.philips.com/support, um weitere Hilfe zu erhalten.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XC5041/01 , XC5043/01 , XC2011/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›