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    Philips Support

    Die Saugleistung meiner elektronischen Philips Avent Milchpumpe ist zu niedrig

    Veröffentlicht am 25 November 2025

    Unten finden Sie Tipps zur Behebung der häufigsten Probleme mit der Saugleistung bei elektronischen Philips Avent Milchpumpen.

    Überprüfen Sie die Ventile (sie sollten vollständig geschlossen sein) und die Membranen auf Beschädigungen wie Risse oder Löcher. Stellen Sie sicher, dass die Teile sauber sind und eng anliegen. Wenn die Ventile oder Membranen beschädigt sind, tauschen Sie sie aus.

    Überprüfen Sie auch Ihre Brustkissen oder -hauben auf Beschädigung.

    Tauschen Sie verschlissene oder beschädigte Teile aus.

    Zerlegen, reinigen und desinfizieren Sie alle Pumpenteile, die mit der Brust und Muttermilch in Kontakt kommen, bevor Sie die Milchpumpe zum ersten Mal und nach jedem Gebrauch verwenden.

    Gehen Sie beim Entfernen und Reinigen des Ventils vorsichtig vor. Wenn diese Teile beschädigt werden, funktioniert Ihre Milchpumpe nicht mehr ordnungsgemäß. Um das Ventil zu reinigen, reiben Sie es vorsichtig mit etwas Spülmittel in warmem Wasser zwischen den Fingern. Führen Sie keine Gegenstände in das Ventil ein, da dies Schäden verursachen kann.

    Sie können auch überprüfen, ob die Pumpe richtig zusammengesetzt ist. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher miteinander verbunden und dicht sind. Lose oder falsch angebrachte Teile senken die Saugleistung. Indem Sie die Pumpe direkt nach der Desinfektion zusammensetzen, wenn sie noch feucht ist, können Sie die Saugleistung verbessern.

    Wenn Sie mehrere verschiedene Philips Avent Milchpumpenprodukte besitzen, stellen Sie sicher, dass Sie die Teile nicht mischen. Verwenden Sie außerdem keine Teile anderer Marken.

    Weitere Informationen zur richtigen Zusammensetzung der Pumpe finden Sie auf der Seite philips.com/support für Ihr Produkt, indem Sie nach "Richtiges Zusammensetzen" suchen, oder in der Online-Bedienungsanleitung.

    Die Saugleistung ist möglicherweise zu niedrig eingestellt. Versuchen Sie, sie mit den Tasten an der Motoreinheit anzupassen. 

    Verwenden Sie eine Stufe, die keine Schmerzen oder Unbehagen verursacht, um ein angenehmes, effizientes Abpumpen der Milch zu ermöglichen.

    Wärmen Sie Ihre Brust vor dem Abpumpen mit einem warmen Handtuch auf und massieren Sie sie, um die Brustwarze zu stimulieren, so dass die Brust bereit zum Abpumpen ist und die Milch ungehindert fließen kann.

    Außerdem sollten Sie den Stimulationsmodus Ihrer Pumpe zu Beginn der Abpumpsitzungen nicht überspringen.

    Die richtige Stimulation Ihrer Brustwarzen vor dem Abpumpen verbessert den Sitz der Pumpe und fördert eine effiziente Milchproduktion.

    Weitere Informationen dazu, wie die richtige Stimulation die Milchproduktion unterstützt, finden Sie, indem Sie auf dieser Website nach unserem Artikel "Kann ich mit einer höheren Saugleistung mehr Milch abpumpen?" suchen oder eine medizinische Fachkraft konsultieren.

    Wenn Sie Ersatzteile und Zubehör erwerben möchten oder Hilfe bei der ordnungsgemäßen Verwendung und dem korrekten Tragen Ihrer Pumpe benötigen, besuchen Sie die Website philips.com/support und wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land oder an eine medizinische Fachkraft.

    Prüfen Sie, ob die Brustschalen richtig passen. Wenn Sie während des Abpumpens keine Milch abpumpen können, kann dies daran liegen, dass sie nicht richtig passen oder nicht korrekt getragen werden.

    Suchen Sie auf dieser Website nach unserem Artikel "Wie wähle ich die richtige Größe der Brustschalen/-einsätze aus?", um weitere Informationen zur Passform und zur Größenbestimmung zu erhalten.

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