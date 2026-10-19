Mit Ihrer SENSEO® Switch können Sie zwischen Kaffeepads und Filterkaffee wechseln.



Geräusche bei der Zubereitung von Kaffee mit Kaffeepads

Bei der Verwendung von Kaffeepads hören Sie ein konstantes Summgeräusch. Dieses Summgeräusch wird von der Wasserpumpe verursacht, die Wasser durch das Kaffeepad drückt.



Geräusche bei der Zubereitung von Filterkaffee

Bei der Zubereitung von Filterkaffee wird das Wasser in Stößen langsam durch den Filterhalter gepumpt. Während der Kaffeezubereitung erzeugt die Maschine ein pulsierendes Geräusch, das ca. 5 bis 10 Minuten anhalten kann, je nachdem, wie viele Tassen Sie zubereiten. Dies ist völlig normal, und Sie müssen sich keine Sorgen machen.

Sehen Sie sich das Video unten an, um zu erfahren, welche Art von Geräusch Sie von Ihrer SENSEO® Switch erwarten können, während Sie Filterkaffee zubereiten.

Wenn keiner dieser Schritte das Problem behebt, kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten.

