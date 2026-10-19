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Eingestellt
ZA13BX30/00
Hochwertige Zink-Luft-Technologie für Hörhilfen
Für langandauernde Leistungen Ihrer Hörhilfen
1,4 V
Zink-Luft
Beim Herstellungsprozess kommt hochwertige Technologie zum Einsatz. So wird die Leistung zuverlässig und dauerhaft gewährleistet.
Zink-Luft-Technologie für optimale Stromversorgung Ihrer Hörhilfe.
Um das Erkennen der gängigsten Batteriegrößen zu erleichtern, verwenden wir eine Farbcodierung für Batteriegrößen gemäß den Branchenstandards.
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