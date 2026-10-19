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MinicellsBatterie

ZA13BX30/00

Hochwertige Zink-Luft-Technologie für Hörhilfen

Für langandauernde Leistungen Ihrer Hörhilfen

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Hochwertige Zink-Luft-Technologie für Hörhilfen

  • 1,4 V

  • Zink-Luft

Zuverlässige Langzeitleistung

Beim Herstellungsprozess kommt hochwertige Technologie zum Einsatz. So wird die Leistung zuverlässig und dauerhaft gewährleistet.

Zink-Luft-Technologie speziell für Hörhilfen

Zink-Luft-Technologie für optimale Stromversorgung Ihrer Hörhilfe.

Farben erleichtern das Erkennen der Batteriegrößen

Um das Erkennen der gängigsten Batteriegrößen zu erleichtern, verwenden wir eine Farbcodierung für Batteriegrößen gemäß den Branchenstandards.

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