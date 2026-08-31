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  • Ersatzfilter-Set für beutellose Staubsauger 1000 Series*
  • Ersatzfilter-Set für beutellose Staubsauger 1000 Series*

XV1210/01 – ErsatzfilterErsatzfilter

XV1210/01

Ersatzfilter-Set für beutellose Staubsauger 1000 Series*

Das Ersatzfilter-Set ist mit den beutellosen Staubsaugern 1000 Series* kompatibel. Das Set enthält den Motor- und Abluftfilter, die jeweils einmal pro Jahr ausgetauscht werden sollten.

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Kompatible Produkte
1000 Series

1000 Series
Beutelloser Staubsauger – Refurbished

XB1112/10R1

Original-Ersatzfilter von Philips

Ersatzfilter-Set für beutellose Staubsauger 1000 Series*

  • 1 abwaschbarer Motorfilter

  • 1 x abwaschbare Schaumstoffeinlage

  • 1 Abluftfilter

Abluftfilter

Abluftfilter

Das Set enthält 1 Abluftfilter. Der Filter fängt Feinstaub auf, bevor die Luft wieder in den Raum abgegeben wird. Das Ergebnis ist saubere, staubfreie Luft in deinem Zuhause.

Abwaschbarer Motorfilter

Abwaschbarer Motorfilter

Das Kit enthält 1 abwaschbaren Motorfilter. Dieser bietet eine hohe Filterleistung und verhindert, dass Feinstaub in den Motor gelangt und diesen beschädigt. Der Filter kann abgewaschen werden.

Abwaschbarer Schaumstofffilter

Abwaschbarer Schaumstofffilter

Das Set enthält 1 abwaschbaren Schaumstoffeinlage-Filter. Dieser Filter bietet zusätzlichen Schutz für den Motor und sollte neben dem abwaschbaren Motorfilter eingesetzt werden. Der Filter kann abgewaschen werden.

Technische Daten

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