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  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
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2000 SeriesSaugroboter

XU2000/15

Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
Revolutioniere deine Reinigungsroutine, indem du gleichzeitig saugst und wischst. Der Roboter verfügt über die doppelte Saugleistung¹ und sorgt für eine gründliche Reinigung. Der Roboter erhöht die Leistung bei Teppichen und sorgt dafür, dass die Böden blitzsauber werden. Alles lässt sich mühelos mit der HomeRun App steuern.
Alle Vorteile anzeigen

Tägliche mühelose Reinigung nass und trocken.

Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden

  • Saugen und Wischen in einem Durchgang

  • Doppelte Saugleistung¹

  • LDS-Radarnavigationssystem

  • Individuelle Einstellungen mit der HomeRun App

Saugen und Wischen in einem Durchgang, um Schmutz mühelos zu entfernen

Saugen und Wischen in einem Durchgang, um Schmutz mühelos zu entfernen

Der Roboter saugt und wischt harte Böden in einem Durchgang und entfernt die feine Staubschicht, die sich täglich auf dem Boden ansammelt. Das Gerät entfernt mehr Feinstaub als beim reinen Staubsaugen, sodass deine Füße sauber bleiben, selbst wenn du barfuß läufst.

Extra starke Saugleistung zur Aufnahme von Staub und Schmutz

Extra starke Saugleistung zur Aufnahme von Staub und Schmutz

Dank der doppelten Saugleistung¹ des Roboters wird grober Schmutz, wie z. B. Krümel und Tierhaare, aufgenommen. Er entfernt nicht nur alltägliche Schmutzablagerungen auf dem Boden, sondern auch feineren Staub aus Teppichen².

Erhöht automatisch die Saugleistung auf Teppichen

Erhöht automatisch die Saugleistung auf Teppichen

Der Roboter erhöht automatisch die Saugleistung, wenn er sich auf einem Teppich befindet, um feine Staubpartikel aufzunehmen, die sich tief im Teppich verstecken².

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. 1 – im Vergleich zu XU2000/10 und XU2000/20.

  2. 2 – Getestet mit dem Modus "Nur Saugen" bei höchster Saugleistung.

  3. 3 – Getestet im Modus "Nur Saugen" bei höchster Saugleistung.