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XU2000/15
Saugen und Wischen in einem Durchgang
Doppelte Saugleistung¹
LDS-Radarnavigationssystem
Individuelle Einstellungen mit der HomeRun App
Der Roboter saugt und wischt harte Böden in einem Durchgang und entfernt die feine Staubschicht, die sich täglich auf dem Boden ansammelt. Das Gerät entfernt mehr Feinstaub als beim reinen Staubsaugen, sodass deine Füße sauber bleiben, selbst wenn du barfuß läufst.
Dank der doppelten Saugleistung¹ des Roboters wird grober Schmutz, wie z. B. Krümel und Tierhaare, aufgenommen. Er entfernt nicht nur alltägliche Schmutzablagerungen auf dem Boden, sondern auch feineren Staub aus Teppichen².
Der Roboter erhöht automatisch die Saugleistung, wenn er sich auf einem Teppich befindet, um feine Staubpartikel aufzunehmen, die sich tief im Teppich verstecken².
Bewertungen
1 – im Vergleich zu XU2000/10 und XU2000/20.
2 – Getestet mit dem Modus "Nur Saugen" bei höchster Saugleistung.
3 – Getestet im Modus "Nur Saugen" bei höchster Saugleistung.